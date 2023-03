Los jugadores de la Selección Argentina, enojados con el Papu Gómez: la fuerte decisión que tomaron y la frase lapidaria

El Papu Gómez, cancelado por la Scaloneta

Según informó la periodista Luli Fernández, la situación comenzó en el Mundial: "Esta cuestión es amplia y hay un gris. El Papu Gómez no se hace cargo de esto. Pero él habría dicho ‘yo quiero jugar el mundial’ y le dijeron que no iba a tener un rol protagónico, ‘salvo que a alguien le pase algo vas a ser suplente’. ‘Que pase lo que tenga que pasar, yo quiero jugar el Mundial’ habría sido lo que habría pedido El Papu y así llegó a la Selección”.

image.png

La panelistainsistió que “esta data explota después del partido contra Holanda. Habría sido Paredes quien tuvo uno de los cruces más complicados con El Papu Gómez. El grupo cree mucho en estas cosas de las energías, les interesa, están pendientes, al igual que el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia”.

“Hubo varias lesiones durante el Mundial. Que se haya filtrado ese tema a la prensa cuando se lesionó De Paul también puso en el ojo de la tormenta al Papu Gómez”, explicó Fernández, que añadió: “dos textuales: ‘hoy está cancelado’ y ‘si lo hizo o no lo hizo, solo El Papu lo sabe. Si no lo hizo, que Dios lo ayude a explicarlo’. Eso me pareció lo más fuerte”.

Para finalizar, Adrián Pallares, explicó: “La orden es que no lo dejarían entrar al predio de Ezeiza. A los posteos del Papu Gómez nadie le pone un me gusta”. ¿Qué pasa en la Scaloneta?