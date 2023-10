Chile, uno de los países que también se postuló para ser sede, finalmente quedó afuera de la organización.

"Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué", explicó Domínguez.

Mundial 2030: los memes contra Chile

