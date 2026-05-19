Aumento de trenes y colectivos: cómo obtener el descuento del 55% en la SUBE

El beneficio está destinado a personas que cobran prestaciones sociales o forman parte de programas nacionales. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo

Monotributistas sociales

Personal de casas particulares

Titulares del programa Progresar

Personas que cobran seguro por desempleo

Veteranos de Guerra de Malvinas

Beneficiarios de programas sociales nacionales

Cómo activar el beneficio en la tarjeta SUBE

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Para acceder al descuento es necesario tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario y realizar una activación.

El trámite se inicia generando el PIN SUBE desde Mi ANSES. Luego hay que registrar la tarjeta en el sitio oficial de SUBE y activar el beneficio apoyándola en una Terminal Automática SUBE o mediante la app SUBE, utilizando un celular con tecnología NFC.

Una vez habilitado, el descuento se aplica automáticamente al momento de pagar el boleto en los transportes adheridos.

El beneficio sigue vigente en 2026

La Tarifa Social Federal continúa vigente durante 2026 y quienes ya tengan el descuento activo no necesitan volver a realizar el trámite.

El programa mantiene el objetivo de reducir el costo del transporte público para millones de usuarios alcanzados por prestaciones y programas sociales.