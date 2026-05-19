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Aumento de trenes y colectivos: cómo obtener el descuento del 55% en la SUBE

Con el reciente aumento en las tarifas del transporte público, se mantiene vigente la Tarifa Social Federal de la SUBE, que permite acceder a un descuento del 55% en colectivos y trenes.

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Con el reciente aumento en las tarifas del transporte público

Con el reciente aumento en las tarifas del transporte público, se mantiene vigente la Tarifa Social Federal de la SUBE, que permite acceder a un descuento del 55% en colectivos y trenes.

En el marco del nuevo aumento en las tarifas de trenes y colectivos, miles de usuarios del transporte público en todo el país pueden acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto a través de la tarjeta SUBE. El beneficio corresponde a la Tarifa Social Federal de Transporte y alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales de ANSES.

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El beneficio permite pagar una tarifa reducida en colectivos y trenes para quienes cumplan con determinados requisitos y tengan la tarjeta SUBE registrada.

La Tarifa Social Federal se aplica en los servicios adheridos al sistema SUBE y busca facilitar el acceso al transporte público para sectores que reciben asistencia estatal o prestaciones sociales.

Quiénes pueden obtener el descuento del 55% en la SUBE

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El beneficio está destinado a personas que cobran prestaciones sociales o forman parte de programas nacionales. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

  • Jubilados y pensionados
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Beneficiarios de la Asignación por Embarazo
  • Monotributistas sociales
  • Personal de casas particulares
  • Titulares del programa Progresar
  • Personas que cobran seguro por desempleo
  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Beneficiarios de programas sociales nacionales

Cómo activar el beneficio en la tarjeta SUBE

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Para acceder al descuento es necesario tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario y realizar una activación.

El trámite se inicia generando el PIN SUBE desde Mi ANSES. Luego hay que registrar la tarjeta en el sitio oficial de SUBE y activar el beneficio apoyándola en una Terminal Automática SUBE o mediante la app SUBE, utilizando un celular con tecnología NFC.

Una vez habilitado, el descuento se aplica automáticamente al momento de pagar el boleto en los transportes adheridos.

El beneficio sigue vigente en 2026

La Tarifa Social Federal continúa vigente durante 2026 y quienes ya tengan el descuento activo no necesitan volver a realizar el trámite.

El programa mantiene el objetivo de reducir el costo del transporte público para millones de usuarios alcanzados por prestaciones y programas sociales.

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