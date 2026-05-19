El labial nude más buscado de Mercadona que cuesta muy barato y arrasa por su acabado mate

En ese escenario, la colección Terra encontró el contexto ideal para crecer. La línea apuesta por una paleta inspirada en minerales, arcillas y rocas milenarias, con predominio de marrones cálidos, rosados profundos y acabados mate sofisticados.

El diseño también juega un papel importante en el atractivo del producto. Los envases presentan un acabado marmolado que recuerda formaciones naturales, mientras que los tapones con forma de piedra refuerzan la identidad estética de la colección. Esa combinación entre elegancia minimalista y conexión con la naturaleza se transformó en uno de los principales argumentos de venta.

La propuesta apunta a consumidoras que desean un maquillaje refinado, adaptable a cualquier ocasión y alineado con las tendencias visuales que hoy dominan plataformas como TikTok e Instagram.

El Terra Lipstick se convirtió en el producto estrella

Dentro de toda la línea cosmética, el Terra Lipstick logró destacarse rápidamente por encima del resto de los productos. Su fórmula fue diseñada para ofrecer un equilibrio difícil de conseguir: cobertura intensa, textura confortable y larga duración sin resecar los labios.

Uno de los aspectos más valorados por quienes lo probaron es precisamente su capacidad para mantener un acabado mate elegante sin generar la sensación tirante que suelen dejar muchos labiales similares.

La textura cremosa permite que el color se distribuya de forma uniforme desde la primera aplicación. Además, el pigmento intenso evita la necesidad de múltiples capas, algo especialmente apreciado por quienes buscan practicidad durante la rutina diaria.

El producto también responde a otra demanda creciente del mercado: maquillajes que resistan varias horas sin perder definición ni cuartearse fácilmente. Según destacan usuarias en redes sociales y reseñas online, el labial mantiene buena fijación incluso después de comer o beber, aunque recomiendan pequeños retoques tras largas jornadas.

El auge de los tonos nude y rosados profundos

El éxito de Terra no puede entenderse sin observar el enorme crecimiento de los tonos nude dentro del maquillaje contemporáneo. Los colores neutros dejaron de ser una simple alternativa discreta para convertirse en protagonistas absolutos.

La ventaja principal de estos tonos radica en su versatilidad. Funcionan tanto en maquillajes cotidianos como en producciones más sofisticadas y combinan fácilmente con distintos estilos de vestimenta.

En el caso del Terra Lipstick, la colección apuesta especialmente por tonalidades rosadas profundas y marrones suaves que buscan aportar presencia sin resultar exageradas.

El tono “01 Nude rosado medio” aparece como uno de los más elegidos. Se trata de un color elegante, adaptable y muy fácil de incorporar a looks naturales. Su pigmentación intensa permite definir los labios sin oscurecer demasiado el rostro.

Por otro lado, el tono “02 ONYX” ofrece una variante más intensa. Con matices ciruela y rosados profundos, apunta a quienes buscan un acabado más llamativo pero igualmente sofisticado.

La combinación entre ambas opciones amplía el público potencial del producto y permite que la línea pueda utilizarse tanto de día como de noche.

Un maquillaje cómodo que prioriza la sensación ligera

Uno de los cambios más importantes en la industria cosmética actual tiene relación con la comodidad. Las consumidoras ya no solo buscan duración o intensidad de color; también exigen fórmulas agradables al uso prolongado.

En ese sentido, el Terra Lipstick fue pensado para evitar la sensación pesada o acartonada que suelen generar algunos labiales mate tradicionales.

La fórmula ligera ayuda a mantener la flexibilidad natural de los labios y evita el aspecto reseco que muchas veces aparece tras varias horas de uso. Esa característica resulta especialmente importante en climas secos o durante temporadas frías, donde los labios tienden a deshidratarse con mayor facilidad.

Además, la aplicación suave facilita retoques rápidos sin acumulación excesiva de producto, un detalle que muchas usuarias consideran fundamental para el uso diario.

El fenómeno del maquillaje low cost sigue creciendo

El crecimiento de líneas cosméticas accesibles se consolidó como uno de los grandes movimientos comerciales del sector beauty europeo. Cada vez más consumidoras priorizan productos económicos que ofrezcan resultados comparables con marcas premium.

En ese contexto, Mercadona consiguió construir una fuerte presencia dentro del maquillaje low cost gracias a su marca Deliplus, que desde hace años gana espacio entre quienes buscan calidad a precios reducidos.

La colección Terra profundiza esa estrategia comercial. Con productos que mantienen una estética cuidada y fórmulas competitivas, la línea logró instalar la idea de que es posible acceder a maquillajes modernos y sofisticados sin realizar una inversión elevada.

El precio de 5 euros para el labial aparece como uno de los factores más atractivos del fenómeno. En comparación con otras marcas internacionales de acabado mate y larga duración, el costo resulta considerablemente más bajo.

Esa combinación entre diseño atractivo, tendencia estética y valor accesible explica buena parte del impacto que la colección generó en el mercado español.

Redes sociales, reseñas y viralización

Otro elemento clave detrás del éxito del Terra Lipstick es la influencia de las redes sociales. Videos cortos mostrando aplicaciones, pruebas de duración y comparaciones con marcas más costosas ayudaron a multiplicar el interés por el producto.

En TikTok, Instagram y YouTube comenzaron a circular publicaciones donde usuarias destacaban especialmente la pigmentación y la textura cremosa del labial. Muchas incluso lo compararon con cosméticos de gama media y alta.

La estética del packaging también jugó un papel importante en la viralización. Los envases inspirados en piedras naturales encajan perfectamente con la tendencia visual minimalista que domina actualmente las redes sociales.

El fenómeno demuestra cómo la experiencia visual del producto se volvió casi tan importante como su rendimiento cosmético. Hoy, un maquillaje no solo debe funcionar bien: también necesita resultar atractivo para fotografiar, mostrar y compartir.

El maquillaje minimalista marca tendencia

La colección Terra llega en un momento donde el maquillaje minimalista atraviesa uno de sus puntos más fuertes. La idea de resaltar rasgos naturales mediante productos versátiles y acabados suaves domina gran parte de las tendencias internacionales.

Los labios nude, las pieles luminosas y las sombras en tonos tierra aparecen constantemente en campañas publicitarias, tutoriales y alfombras rojas.

En ese escenario, el Terra Lipstick logra integrarse fácilmente a distintos estilos sin perder personalidad. Puede utilizarse como complemento de un maquillaje muy natural o combinarse con looks más elaborados para aportar equilibrio visual.

La propuesta responde además a una nueva lógica de consumo: menos productos, pero más funcionales. Muchas consumidoras priorizan cosméticos capaces de adaptarse a diferentes situaciones, y los tonos neutros cumplen perfectamente con esa necesidad.

Dónde se consigue y por qué genera tanta demanda

Actualmente, los labiales Terra se comercializan tanto en tiendas físicas de Mercadona como a través de su plataforma online en España.

Dentro de los locales, forman parte de la sección de perfumería y cosmética, donde Deliplus concentra buena parte de sus lanzamientos de maquillaje.

La alta demanda provocó que en varias sucursales algunos tonos se agotaran rápidamente tras su lanzamiento. Ese fenómeno reforzó todavía más el interés del público y convirtió al producto en uno de los cosméticos más buscados de la temporada.

Para muchas consumidoras, el Terra Lipstick representa una combinación difícil de superar: estética elegante, textura confortable, colores modernos y precio accesible.

Mientras las tendencias beauty continúan evolucionando, todo indica que los tonos inspirados en la naturaleza y los acabados sofisticados seguirán dominando el mercado durante los próximos meses. Y dentro de ese universo, la colección Terra parece haber encontrado un lugar privilegiado.