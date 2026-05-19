Javier Milei: "La inflación va a seguir cayendo y la economía comienza a expandirse"

El Presidente volvió a apuntar contra dos de sus antecesores que hoy son mencionados operando en sus respectivos partidos en el armado electoral para 2027: Cristina Kirchner, a quien volvió a llamar "la presidiaria", y Mauricio Macri. A ambos los cuestionó por la deuda en materia previsional, pero también por haber votado en sus gobiernos "leyes que atentaron contra la propiedad privada y la libertad económica".

"La ley de alquileres que se votó en la presidencia del expresidente Macri es un ataque a la propiedad. Si viene alguien, le pone techo y regula los precios, es un ataque contra la propiedad privada", ejemplificó Milei. Según dijo, con esa medida "la consecuencia natural es obvia: se van a retraer las cantidades y el precio en el mercado informal es más alto, lo que termina perjudicando a los más vulnerables". Milei dijo que desde el actual gobierno "desregulamos y eso sí es ayudar a los más vulnerables".

Mencionó como "otra aberración" la ley de góndolas. "Eso es meterme en la propiedad del dueño del supermercado, y los kirchneristas iban con pecheras sancionando. Eso terminó con escasez", remarcó.

Milei señaló como "otra aberración que viene del gobierno (radical) de Illia, la ley de abastecimiento. Le ponían control de precios, cuando aparecía la escasez. Le ponían una ley que los forzaban a producir o les quitaban la propiedad. Estas eran todas trabas a la economía".

Milei explicó como parte de su plan de estabilización las distintas variables, entre ellas "la tasa de interés, la política cambiaria" y, sobre todo, "la apertura de la economía".

"Si abren la economía y liberan rendimientos crecientes, Argentina está ante la posibilidad de crecimiento enorme. Si a eso le agregamos lo que Argentina tiene para dar de minería, energía y el campo, temas de la economía del conocimiento, estamos a las puertas de un milagro", dijo, y agregó: "Si nosotros logramos sostener este camino, vamos a lograr hacer a Argentina grande nuevamente".

Milei y su explicación de cómo funciona su "plan de estabilización"

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En su nueva explicación teórica del modelo, Milei intentó mostrar de qué modo funciona el "programa de estabilización".

" Plan de estabilización es definir una política fiscal, y lo hicimos. Es la política del déficit cero, donde la relación deuda producto no crece y el país se convierte en solvente intertemporalmente".

y lo hicimos. Es la política del déficit cero, donde la relación deuda producto no crece y el país se convierte en solvente intertemporalmente". "Más tarde o más temprano, más allá de la herencia siniestra vamos a terminar quebrando esa maldición de la inflación" .

. "El plan inmediato es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Eso impacta sobre la tasa de interés".

"Argentina va hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95 % del cepo".

"Si no estuviéramos comprando 8500 millones de dólares desde enero, el tipo de cambio hoy estaría en $1100. El dólar hoy está muy lejos de las bandas porque además estamos acumulando gran cantidad de dólares".

porque además estamos acumulando gran cantidad de dólares". "La inflación se paga con tasa de interés y compensamos con la política fiscal más austera. Que el seguro contra la inflación lo pague el Estado achicándose".

"Si quieren entender el empleo, los salarios y el bienestar de la gente, cómo funciona el proceso de crecimiento , es acumulando capital físico, capital humano con progreso tecnológico y con espíritu empresarial".

, es acumulando capital físico, capital humano con progreso tecnológico y con espíritu empresarial". "Sin empresarios que emprenden se ponen el casco y van a la trinchera, no hay nada. Cualquier experimento que se ha intentado desde el Estado ha fracasado".

Milei también pareció responder a las críticas de sectores que reclaman medidas del Gobierno para contener la caída de empresas, del empleo y el aumento del endeudamiento de las familias.

Aunque sin mencionar casos concretos, dijo que "no le pueden pedir a un gobierno liberal que venga con una visión no liberal".

"No tengo eso de estar estabilizando precios, de determinar quién gana o quién pierde" en la economía. "No está en nuestra naturaleza", dijo.