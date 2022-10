"Al tener el pasaje uno ya se hacía otra ilusión, pero acá decide el entrenador. Voy a sentirme parte del proceso. Es difícil no estar en la última convocatoria, pero la esperanza está siempre. Tengo que hacerlo de la mejor manera", admitió el central, que integró la nómina preliminar, en una entrevista que le brindó a TyC Sports.

Además, el defensor expresó: "La ilusión era un poquito más si estaba. Estoy peleando un lugar con grandes defensores. Solo me queda tratar de jugar lo más posible y estar a disposición. Si no voy, me tocará apoyar a los que fueron mis compañeros hace poco y desearles lo mejor. Se formó un gran grupo".

"Así es hoy el mundo del fútbol: un día te toca estar ahí arriba y al otro abajo. Es volver de cero a pelearla y trabajar de la mejor manera para volver a estar ahí arriba. La Selección Argentina es muy cambiante y no te espera. Hay que estar preparado siempre para todo. No todo se termina acá en este Mundial. Voy a pelear hasta el final, preparado para la elección que sea", concluyó.

A pocas semanas de que se conozca la lista oficial de los jugadores que irán al Mundial que se disputará en Qatar a partir de noviembre, lo cierto es que hay una permanente danza de nombres, sobre todo ante la lesión de Juan Foyth. Esto generó la necesidad de sumar un noveno defensor u otro volante, lo que podría darle esperanzas al ex River.

Nicolás Otamendi y Cristian Romero son los habituales titulares, Germán Pezzella y Lisandro Martínez aparecen como relevos y con Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya son ocho los designados para el dos por puesto en la última línea.

Los otros datos que le juegan en contra a Martínez Quarta en la Selección Argentina es que no fue citado para la Finalissima ante Italia en Wembley, Londres, y que perdió terreno con Marcos Senesi y Nehuén Pérez, además de que su último partido se remonta al 04/06/21 vs. Chile en Santiago antes de la Copa América. Aquella vez, el futbolista fue reemplazado en el entretiempo y el partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas terminó 1-1.