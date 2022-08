El argentino usó sus cualidades de goleador y, tras el error del guardameta, hizo el tanto que le dio la victoria parcial al Manchester City ante Barcelona, en el Camp Nou.

En Manchester City le hicieron una canción a Julián Álvarez

En menos de dos meses, Julián Álvarez ya se ganó el cariño de los hinchas del Manchester City. Tal es así que le hicieron una canción y lo compararon con uno de sus ídolos máximos: Sergio "Kun" Agüero.

El exfutbolista de River, Julián Álvarez, demostró su talento en los amistosos en Estados Unidos, debutó oficialmente con un gol al Liverpool en la Community Shield y aportó sus cualidades en ataque cada vez que Pep Guardiola, el entrenador del conjunto inglés, lo hizo ingresar desde el banco de suplentes.

En las últimas horas, se viralizó un video de Tik Tok compartido por el usuario @h.dooley en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la joya surgida de River.

La canción, que ya tiene más de 20 mil reproducciones en la red social, destaca al futbolista argentino y hasta se anima a compararlo con el Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su excompañero en la Selección Argentina.

En inglés : "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.