"En todas las prácticas da todo de sí mismo y me gustan ese tipo de jugadores. Su impacto estuvo en la pretemporada y ahora, con minutos en la Community Shield y en el Camp Nou, podría haber hecho un hat trick sin problemas. Estuvo involucrado en dos goles en el último partido, siempre cerca de la pelota como con instinto para estar en la posición correcta en el momento correcto. Cuando se tiró para atrás, tuvo calidad para jugar. Estamos encantados", cerró sobre el delantero surgido de River.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

El delantero surgido de la cantera de River debutó oficialmente en el duelo ante Liverpool por la Community Shield, una final con sabor amargo para el argentino que en solo 12 minutos de haber ingresado (a los 70 del encuentro) logró convertir su primer gol, aunque, con ese tanto, al equipo no le alcanzó para quedarse con el título.

En la Premier League logró tener algunos minutos, pero todavía no pudo festejar goles. En la primera jornada ingresó a los 77 ante West Ham, en la segunda a los 73 en la goleada ante Bournemouth, se quedó en el banco en el 3-3 ante Newcastle y también estuvo desde los 60 en la remontada ante Crystal Palace. Este miércoles seguramente esté en el banco cuando el Manchester City reciba a Nottingham Foret.

Fue titular ante Barcelona en el último amistoso benéfico que jugaron, donde convirtió un gol, y también sumó minutos en los duelos ante América de México y Bayern Munich en la pretemporada.

En Manchester City le hicieron una canción a Julián Álvarez

En menos de dos meses, Julián Álvarez ya se ganó el cariño de los hinchas del Manchester City. Tal es así que le hicieron una canción y lo compararon con uno de sus ídolos máximos: Sergio "Kun" Agüero.

A través de Tik Tok, se viralizó un video compartido por el usuario @h.dooley en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la joya surgida de River.

La canción destaca al futbolista argentino y hasta se anima a compararlo con el Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su excompañero en la Selección Argentina.

En inglés : "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.