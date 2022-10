La polémica comparación sobre la ida de Gallardo

En ESPN, analizaban la partida del Muñeco de River cuando en cierto momento el Chavo Fucks tomó la palabra frente a la sorpresa del Pollo Vignolo y de sus compañeros Daniel Arcucci, Gustavo Yarroch y Nicolás Distasio.

"Tengo un amigo que lo compara con el descenso, eh. Estoy tan triste como cuando nos fuimos al descenso, me dice. Es periodista y enfermo de River. Me dice 'estoy muerto, no quiero ni salir a laburar'. Para que entiendan el nivel de tristeza", contó el periodista, frente a la cara atónita de Vignolo.

Tanto Arcucci como el resto del panel intentó bajarle el nivel a la comparación de Fucks, que pudo haber sido tomada como una provocación para los hinchas de River que vivieron el descenso en 2011.