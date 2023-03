Mateo Retegui, convocado por la Selección de Italia para la doble fecha FIFA

Mateo Retegui -cuyo pase pertenece a Boca- es el gran goleador del fútbol argentino en la actualidad. En la última Liga Profesional fue el máximo anotador, con 19 tantos y, en el actual torneo, lleva seis en apenas seis encuentros. Su nivel despertó el interés de Mancini, quien no dudó en convocarlo para que vista la camiseta de la Selección de Italia.

Mancini, preocupado por sus goleadores para la selección

Roberto Mancini, entrenador de Italia, había expresado su preocupación por el nivel y por las lesiones de los centrodelanteros que tenía en el radar. "Los problemas son serios. Immboli está fuera (lesión), y tal vez Raspadori. Hay grandes interrogantes. Casi todos nuestros centrodelanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que sea titular, salvo (Wilfried) Gnonto, que jugó un poco más en Leeds y puede actuar en esa posición", afirmó.

"Por lo demás, estamos mal: (Gianluca) Scamacca también está lesionado, (Andrea) Belotti juega poco. En defensa y en el centro del campo hay soluciones. Es ahí en ataque que tenemos problemas, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y no juegan", agregó. En este contexto, llamó a Retegui.