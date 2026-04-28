Allegra se la jugó con un fuerte respaldo a Mica Viciconte tras la fiesta de 15 y la tensión con Nicole Neumann

Tras la celebración, llegó el momento de las fotos en redes y los agradecimientos a la gran cantidad de marcas que formaron parte del evento con las colaboraciones.

La ex Combate compartió sus sensasiones de lo que fue la fiesta y además de mencionar a todos los que colaboraron dejó una emotiva reflexión.

"Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés", indicó la panelista de Ariel en su salsa (Telefe).

Entre los miles de comentarios, se destacó el de la propia Allegra Cubero, quien dejó un firme mensaje de apoyo: "Los amo", expresó ante su posteo con varias fotos de su fiesta. Y luego agregó en otro comentario emocionada aún por cómo salió todo de manera espectacular: "Fiestón".

La adolescente así se mantuvo al margen de la guerra por su fiesta de 15 al igual que sus hermana Indiana y Sienna y disfrutó del afecto de su familia en una noche inolvidable.

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Mica Viciconte aclaró quién hizo la lista de invitados de la fiesta de Allegra Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron tras el revuelo que generó la segunda fiesta de 15 que tuvo Allegra Cubero en medio de las tensiones con la modelo Nicole Neumann.

"La pasamos muy lindo, hace un año venimos preparándolo. Es el cumpleaños de Allegra y ella terminó invitando a varios amigos nuestros porque nosotros somos de invitar a amigos en casa y ella generó un lindo vínculo", indicó el ex futbolista ante la cámara del programa Puro Show (El Trece).

Luego, Mica Viciconte tomó la palabra y descartó cuál tipo de injerencia suya en el armado de la lista de invitados para la fiesta de Allegra-

"La pasamos re bien y disfrutamos mucho. Vino toda mi familia y amigas mías de Mardel. Yo no invité a nadie, no hice la lista. De la organización sí participé pero de la lista de invitados no, ni la entrada tampoco, en ese sentido no decidí. Somos una familia, nada va a opacar esta fiesta y lo que disfrutamos", dejó en claro la panelista.