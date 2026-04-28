El impactante cambio físico de Virginia Demo tras su paso por Cuestión de Peso: así luce hoy

Al ingresar al programa conducido actualmente por Mario Massaccesi, la humorista registraba un peso de 89,9 kilos. Tras completar tres meses de tratamiento, consiguió bajar más de 13 kilos, alcanzando los 76,6 al momento de recibir el alta. “La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué como de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz ”, confesó, dejando en claro que el cambio fue tanto físico como mental.

Lejos de relajarse, Demo aseguró que continúa sosteniendo los hábitos que incorporó durante el tratamiento: “Sigo haciendo gimnasia en mi casa, ya les voy a mostrar”, adelantó, comprometida con su nueva rutina.

En el mismo posteo, la ex GH aprovechó para agradecer a todo el equipo de la clínica Cormillot que la acompañó en este proceso. Entre los comentarios, se destacó el mensaje de Estefanía Pasquini, quien le dedicó unas palabras de reconocimiento: “Felicitaciones, Vir. Esto es todo mérito tuyo. Nosotros damos herramientas, pero está en vos aplicarlas o no, y vos te agarraste de todo y acá tus logros, muy merecidos”.

Por último, Virginia dejó una reflexión para sus seguidores: “Todo lo que se dice ahí es cierto. Lo fundamental es cambiar la cabeza y quererte”. Además, celebró una mejora importante en su salud: “Yo tenía el hígado un poquito graso. Eso ya se fue. Así que nada, feliz”, concluyó, visiblemente emocionada por este nuevo presente.

IG Virginia Demo - alta de Cuestión de peso

Quién es Virginia Demo y a qué se dedica tras su paso por Gran Hermano

Con un perfil frontal y sin filtros, Virginia Demo logró destacarse en su paso por Gran Hermano (2023/2024), donde ingresó en enero de 2024 como reemplazo de Carla De Stéfano. Su objetivo fue claro desde el inicio: ganar visibilidad y desafiar los prejuicios vinculados a la sexualidad y la edad, una bandera que sostuvo dentro y fuera de la casa.

Oriunda de La Plata, la comediante de 57 años es madre de dos hijas adultas y está separada. Dueña de un estilo directo y descontracturado, lleva más de 13 años arriba de los escenarios haciendo stand-up, aunque su historia laboral comenzó lejos del mundo artístico: durante 35 años tuvo un empleo estable —incluyendo un paso por el Ministerio de Seguridad— hasta que fue despedida, situación que marcó un punto de inflexión en su vida y la impulsó a apostar de lleno por su verdadera vocación.

Virginia Demo GH

Dentro del reality, su personalidad no pasó desapercibida. Con intervenciones cargadas de humor e ironía, incluso se animó a hacer stand-up en la casa, generando momentos que rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, su estilo también despertó cuestionamientos y críticas por su tono provocador.

Tras su salida, lejos de apagarse, su exposición creció. Actualmente, Virginia Demo continúa consolidando su carrera en el mundo del espectáculo con shows de stand-up que convocan al público, así como también participó en el musical Legalmente rubia en el Teatro Liceo, donde compartió elenco con Laurita Fernández.

En paralelo, en enero de 2026 se sumó a Cuestión de Peso (El Trece) con un objetivo personal: bajar 10 kilos —partiendo de los 89,9 kg—, trabajar sus inseguridades corporales y mejorar su vida íntima, acompañada por un equipo de profesionales.