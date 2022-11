"No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar", es la estrofa con la que comienza la publicación del futbolista. Y finaliza: "Y no tengo pensado hundirme acá tirado". Pese a que Lionel Scaloni analiza variantes en el mediocampo, De Paul seguiría en el once titular.

La historia que subió De Paul en la previa de la final de la Selección Argentina ante México

'Tata' Martino, en la previa con Argentina: "Tengo que hacer lo imposible para que gane México"

El entrenador de México, Gerardo "Tata" Martino, se refirió este viernes a la posibilidad de que su equipo puede dejar prácticamente a la Argentina fuera del Mundial Qatar 2022. Consultado por un periodista sobre el tema, el DT fue contundente: "Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Tengo que hacer hasta lo imposible para que gane México", respondió.

“Sé que probablemente el futuro de las dos selecciones dependa de mañana,”, expresó Martino en conferencia de prensa antes del duelo del sábado a las 16 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Sobre el mismo tema, el entrenador argentino amplió: “Yo sé dónde nací. Te puedo decir el nombre del sanatorio, y las características de dónde nací, pero trabajamos para México y queremos lo mejor”.