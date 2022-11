Sobre el mismo tema, el entrenador argentino amplió: “Yo sé dónde nací. Te puedo decir el nombre del sanatorio, y las características de dónde nací, pero trabajamos para México y queremos lo mejor”.

Mundial Qatar 2022: el 'Tata' Martinó, sobre Messi y la probable formación de México

Respecto al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, el director técnico manifestó: “Con él hay que estar atentos porque sabemos que en unos minutos te puede resolver el partido. Todos diremos lo mismo: detenerlo pasa más por que tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer”.

Por último, el exentrenador de Newell´s habló de la alineación de México que saldrá al campo de juego desde el inicio del encuentro: “Aún no definí al ‘9′, al equipo no se lo he dicho porque recién tenemos entrenamiento. Aún no tengo definido al cuadro así que no tengo aún el criterio”.

México debutó en el Mundial con un empate sin goles con Polonia, mientras que Argentina sufrió una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, por lo que el enfrentamiento entre ambos elencos de mañana se convirtió en una final de cara a los octavos de final del certamen.