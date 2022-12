Francia suma otra posible baja de cara a la final

De hecho, el mediocampista debió permanecer en el hotel aislado, según publicó el periódico deportivo español AS. En las últimas horas se confirmó que el delantero Coman sufre "el virus del Camello" como se conoce en Qatar a este cuadro.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, reveló que Coman "tuvo fiebre por la mañana" y aseguró que están procurando tener "todos los cuidados cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel".

La permanente exposición al aire acondicionado y el cambio de temperaturas que se producen en los ambientes en Qatar, además del cambio de clima de los últimos días, provocaron contagios de esta variante de gripe, que presenta síntomas tales como fiebre, tos, diarrea y vómitos.

Por qué Kylian Mbappé no habla con la prensa en el Mundial Qatar 2022

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, explicó.

Y completó: “Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarla personalmente, la Federación no debe hacerlo por una decisión que es personal".