Además, analizó lo que generan las redes sociales en los individuos: "Sé que les sigo diciendo, y es posible que no me crean, que no leo nada, pero sé el efecto que puede tener en las personas. Y tiene un gran efecto en las celebridades, las estrellas del deporte o lo que sea. Y si afecta tu cerebro, no importa cuán en forma estés, cuán bueno técnicamente seas o cuán buenas sean tus tácticas, ellos (los jugadores) no lo asimilan porque no están mentalmente preparados".

Por último, fue autorreferencial: "Estoy muy contento de haber jugado en los días en que no había teléfonos móviles ni periódicos que te dieran calificaciones de 10 y cosas así". Graham Arnold supo disputar como futbolista el repechaje ante Argentina para ir a Estados Unidos 1994.