Ojo crítico: la observación que Messi le hizo a Migue Granados después de la entrevista

La charla fue tan amena que Messi decidió contactar a Migue Granados después de que se publicara la entrevista. El propio humorista y presentador compartió: “Me habló Leo y me dijo que le encantó, usando palabras cero Messi. Fue ‘cercano, hermoso’, como hablándome así”.

El angustiante momento que atraviesa Lionel Messi: "Está a punto de quedarla..."

Tras la desopilante entrevista que Lionel Messi hizo con Migue Granados para su ciclo de streaming Olga, el conductor reveló que Hulk, el perro que el futbolista le regaló en 2016 a su esposa, Antonela Roccuzzo, está mal de salud.

Por tal motivo, la mascota no pudo viajar desde Barcelona hasta Miami, ciudad del estado de Florida en la que el campeón del mundo se instaló junto a su familia tras haber firmado contrato con el Inter Miami, equipo en el que juega hoy.

“Hulk está en Barcelona y está a punto de quedarla, nos lo dijo Leo... Le pregunté dónde estaba el toro ese y me dijo ‘está en Barcelona, está allá Hulk. Está viejito, entonces lo dejamos en la casa que tenemos ahí en Barcelona’”, reveló Granados.

Se filtró cuál fue la pregunta que Messi exigió eliminar de la entrevista con Migue Granados

La entrevista que, la semana pasada, Migue Granados le realizó a Lionel Messi desde Miami ha dejado mucha tela para cortar, y en las últimas horas salió a la luz una de las preguntas que, por exigencia del futbolista, debió eliminarse de lo que salió al aire.

Fue el propio conductor de Soñé que volaba quien filtró la pregunta que se debió cortar, debido a que comprometía al crack rosarino al chocar con sus compromisos publicitarios.

"Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes", comenzó contando el hijo de Pablo Granados, mientras le realizaba una entrevista a otra estrella argentina, Lali Espósito.

"Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", agregó, dejando ver que aquel hobby del campeón del mundo lo comprometería con una marca muy conocida.

Muchos indican que los juguetes serían de Toy Story, uno de los preferidos de Migue, un confeso fanático de una de las sagas más exitosas de Disney-Pixar.