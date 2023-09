Con ese tema, no: se filtró cuál fue la pregunta que Messi exigió eliminar de la entrevista con Migue Granados

"Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes", comenzó contando el hijo de Pablo Granados, mientras le realizaba una entrevista a otra estrella argentina, Lali Espósito.

"Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", agregó, dejando ver que aquel hobby del campeón del mundo lo comprometería con una marca muy conocida.

Muchos indican que los juguetes serían de Toy Story, uno de los preferidos de Migue, un confeso fanático de una de las sagas más exitosas de Disney-Pixar.

image.png La entrevista completa duró 40 minutos, aunque la charla fue mucho más extensa.

Migue Granados contó la actitud de Antonela Roccuzzo que le dio miedo tras la nota a Messi

Migue Granados entrevistó a Lionel Messi en la intimidad de su casa en Miami en una distendida charla que tuvo gran repercusión para su plataforma de streaming Olga.

El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami habló de varios temas de la vida cotidiana en una charla en su living, en un video con millones de reproducciones en Youtube.

Lo cierto es que el conductor reveló la actitud que lo "asustó" de Antonela Roccuzzo que tuvo con él tras la entrevista al mejor jugador del mundo.

Luego de grabar la nota, Migue contó que Antonela empezó a seguirlo en Instagram, una actitud que, con mucho humor, confesó que lo dejó inquieto.

“Anto (Roccuzzo) me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo el humorista con su estilo.

Y luego, Migue Granados habló del look de la madre de Thiago, Mateo y Ciro durante la entrevista a Messi: “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, reveló.