Quién es la nueva joya argentina que contrató Barcelona y tiene la misma cláusula de rescisión de Mbappé

La entidad de Caballito, por su parte, posteó en sus redes sociales la noticia, con algunos detalles sobre la operación, y no dudó en dejarle las puertas abiertas al futbolista: “¡Hasta la vuelta! Te vamos a extrañar”. Además, Verdolaga reveló que el conjunto catalán cerró el fichaje en 1.200.000 euros por el 85%, ejecutándose la cláusula de rescisión con una ventana abierta a futuro para el equipo del ascenso, que retiene un 15% pensando en el futuro promisorio que le auguran y un ingreso superior ante otra venta.

“Barcelona y Ferro han llegado a un acuerdo para el traspaso de Román, que firma hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros”, detallaron desde el club blaugrana. El joven firmó su contrato junto a Joan Soler y José Ramón Alexanco, directores del Fútbol Formativo. El monto es el último que se conoció del blindaje del francés Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Increíble.

Los inicios de Román serán con el Barcelona B, que actualmente es dirigido por el exdefensor mexicano Rafael Márquez, una gloria de la institución que compartió el plantel con Lionel Messi. “Es un privilegio que me pueda entrenar él, porque voy a aprender mucho”, asegura este porteño que cumplirá 19 el 10 de febrero próximo.

En el conjunto catalán destacan “su polivalencia en las posiciones de ataque”, porque “puede jugar tanto de centro delantero como de extremo derecho o de media punta”. Pese a la juventud del futbolista y pertenecer a un club del ascenso, está claro que lo tienen muy presente a quien acumula 1.589 minutos en la primera división de Ferro, donde anotó tres goles en 27 partidos, y formó parte de las selecciones juveniles. A las citaciones de Pablo Aimar y Diego Placente para jugar en la Sub 15 y la Sub 17 tuvieron continuidad las de Fernando Batista y Javier Mascherano para unirse a la Sub 20. Es más, intervino en el torneo internacional de la Alcudia el año pasado, en un plantel conformado por chicos más jóvenes que el tope que demanda la categoría.