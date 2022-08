River: la estadística de Lucas Beltrán que preocupa a Marcelo Gallardo

image.png

La estadística de Beltrán que preocupa a Gallardo

Para el partido ante Arsenal, que se disputó en El Viaducto, Marcelo Gallardo decidió poner a Lucas Beltrán como única referencia en el ataque, dejando a Miguel Borja en el banco de suplentes.

El ex Colón no tuvo su mejor presentación, teniendo en cuenta que no llegó la pelota clara y el equipo no se mostró creativo a la hora de atacar. Si bien Beltrán presionó, en ningún momento pudo jugar con comodidad en el área rival y no pudo quedar de cara al arco.

Ante la falta de agresividad ofensiva, Gallardo decidió poner a Borja en el segundo tiempo para que compartiera delantera con el Vikingo, pero la unión no dio resultado, dado que el equipo quedó partido y no incomodó a su rival.

Dada esta situación, los números en la ofensiva preocupan al entrenador, ya que la estadística indica que Beltrán pateó solo una vez al arco en los últimos cuatro encuentros.

El único tiro que el futbolista de River tuvo al arco fue en la goleada por 4 a 1 ante Newell's en El Monumental, aunque su disparo fue bloqueado por un defensor rival.