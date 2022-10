“Yo no lo puedo creer, qué ganas de presionarme el testículo”, expresó antes de que la pelota tocara la red. Luego de que lo hiciera, lanzó: “Es increíble. No, Borja… No, hermano. No tienen ni idea lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera”.

Así, a otro de los que apuntó fue a Esequiel Barco: “Y Barco diciendo cáyense. ¡Jugá al fútbol, Barco de tu madre! Jugá al fútbol para River, que no jugaste en todo el año. Un palo verde se lleva, no jugó en todo el año”.

“No se puede creer lo de River. El peor equipo de 1901 hasta hoy. El equipo más pelotudo de 1901 hasta hoy, pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida”, dijo a los gritos en la transición que fue grabada.

Y concluyó: “No le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacaste la posibilidad a Racing de campeonar”.

River: un ex candidato a presidente, furioso por el triunfo ante Racing

El dirigente opositor y ex candidato a presidente de River, Antonio Caselli, expresó su indignación luego de que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotara a Racing por 2 a 1 y, de esta manera, le dejara servido el título a Boca Juniors, que se coronó campeón este domingo en el empate ante Independiente (2-2).

"Lamentable, vergonzoso, esto no se olvida más. Somos de River, llévenlos al museo y cuéntenle la historia del club. Enséñenle que fue River, y quien nunca tiene que ganar si River no es campeón. Vayan a festejar con @FedericoBeligoy (Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros)".

Marcelo Gallardo celebró el triunfo de River, pese a beneficiar a Boca

Tras la victoria de River que benefició a Boca, el entrenador Marcelo Gallardo expresó: "Principalmente, lo que me gustaría destacar es que, en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, mezquino... Parece hasta vacío de valores... Nosotros, desde el fútbol, a veces tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que, más allá de todo, se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol, la pasión que nos genera este deporte".

El Muñeco, no obstante, afirmó que entiende "si hay hinchas tal vez enojados o frustrados", pero defendió la postura que tomó su equipo para llevarse el triunfo. "Es a través de esos valores, más allá de ganar o perder. La dignidad del sentimiento hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor", expresó.

"Estoy contento, muy orgulloso de sentir eso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Es de orgullo tener esta paz interna", declaró Gallardo.