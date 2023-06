"Seis millones de b... juntando plata": el llanto de Eduardo Sacheri al hablar de la crisis de Independiente

Y recordó: “Nos tocó jugar contra Boca, y si le hacíamos partido, se beneficiaba a Racing. ¿Viste la cantidad de imbecilidades que hablaron los medios esa semana?”. Cabe recordar que ese partido terminó igualado 2 a 2 y el 'Xeneize' se coronó campeón luego de que Racing cayera por 2 a 1 ante River.

Las-conmovedoras-palabras-de-Eduardo-Sacheri.jpg Amor por Independiente: mano a mano entre Eduardo Sacheri y el "Ruso" Verea (Foto: Captura TNT Sports).

“La cantidad de hinchas de Independiente que me crucé que decían ‘yo a Boca le quiero ganar’. Le tengo que ganar. Yo siento que la identidad la tenés que refrendar todo el tiempo. No es que la identidad la creaste hace cien años y es inmutable”, continuó sobre el mismo tema.

Y, sobre la identidad, argumentó: “La tenés que validar aunque te cueste y te duela. Y me parece que eso es lo valioso. Decir ‘bueno, mirá, juego con Boca en la Bombonera. ¿Qué quiero? Quiero ganar””.

“Dentro de cinco años, el que me va a pasar factura no va a ser mi rival de barrio si tiene un campeonato más o no lo tiene. Lo que a mí me cambia es qué quise o qué preferí yo ese día en la Bombonera”, sostuvo.

La emoción de Sacheri por Independiente

Embed

Sobre el final, Sacheri, entre lágrimas, dijo: “El fútbol actual es, al mismo tiempo, una usina millonaria y en algún punto sigue siendo una camiseta que significa una serie de cosas, una historia, y seis millones de boludos juntando plata para salvar al club”

Por su parte, el Ruso Verea concluyó: "Cuidemos, honremos y respetemos la historia. Volvamos a ser Independiente".