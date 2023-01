Sigue la locura por Lionel Messi en Bangladesh: un ciclista recorrió 1.003 km en honor a los partidos de su carrera

"El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo", dijo Tammat en diálogo con Télam y añadió: "Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial", como si se sintiera un argentino más.

Por su parte, es importante destacar que, según contó Tammat, la devoción de los bangladesíes por el combinado nacional le jugó a favor en su periplo por su propia nación: "En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina, me ayudaba, me daban alojamiento o comida", reveló.

"Es increíble el amor que tenemos, no puedo explicarlo con palabras. Sin dudas Bangladesh es el segundo país más fanático de la Selección después de Argentina", aseguró Tammat, y reconoció que tras la obtención del título en Qatar "todo el mundo estaba feliz" en su país.

"Celebramos como si nuestro país hubiese ganado la copa. En cada ciudad que crucé vi banderas argentinas y fotos de Messi", aseguró el ciclista, que confesó ser fanático de la Pulga "desde que soy pequeño, miraba sus partidos en la televisión. Su estilo siempre me pareció hermoso y diferente, él se transformó en una inspiración en mi vida".

El nuevo sueño de Tammat: "Conocer el país de Messi"

"Me gustaría conocer Argentina, que es el país de Messi. Quiero hacer en bicicleta los 2600 kilómetros que separan las ciudades de Río Gallegos y Rosario. Quiero conocer la cultura argentina a través de ese viaje y que los argentinos puedan conocer más de Bangladesh", aseguró el joven, que le envió una carta a la Federación de Fútbol de Bangladesh para que se la haga llegar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contando el recorrido que hizo para homenajear al diez de la Selección.