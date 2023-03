Sorpresa: por qué Panamá viaja sin su DT y con un "equipo B" para enfrentar a la Selección Argentina

Pero, ¿cuál es el motivo? Lo explica el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen: "Para mí sería ilusionante ir a la Argentina a enfrentarme al campeón del mundo, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera".

El técnico dispuso, entonces, que su equipo titular se quede en Panamá para preparar el duelo del 28 de marzo contra Costa Rica, por la Liga de Naciones de Concacaf. La decisión fue tomada la semana pasada y, quizás, provocó la demora en el anuncio oficial de la venta de entradas por parte de la AFA, ya que se demoró también la firma del contrato.

En la lista de convocados se incluyó a seis jugadores que militan en clubes extranjeros más 14 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol, aunque no estará la base del equipo que compitió en las pasadas Eliminatorias mundialistas hacia Qatar 2022.

Entre los futbolistas 'extranjeros' resaltan Martín Morán del FK Etar VT de Bulgaria, Iván Anderson del Monagas venezolano, Richard Peralta del Deportivo La Guaira, Cristian Quintero de La Luz de Uruguay, Jiovany Ramos del Deportivo Táchira y Alfredo Stephens, quien milita en la Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Los elegidos para el choque ante los argentinos iniciarán los entrenamientos el domingo próximo, en la cancha del Complejo Deportivo de Los Andes, en el distrito de San Miguelito, en la capital panameña. El DT que viajará el martes con el equipo será un viejo conocido para la Argentina: Jorge Dely Valdés, que entre 1986 y 1990 jugó en Central Norte de Salta, Deportivo Paraguayo y El Porvenir, y ahora está a cargo de la Sub 20 de su país.