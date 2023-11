Tiroteo en Midland: el mensaje de la mamá del chico baleado y quién es el autor de los disparos

Tras conocerse la noticia de que dos hombres fueron baleados tras el enfrentamiento de barrabravas del club Ferrocarril Midland, en el marco de los festejos por el ascenso del equipo de fútbol a la Primera B, habló la madre de uno de los jóvenes. "Espero que no me suene el celular para no recibir la peor noticia", sostuvo María.