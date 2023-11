Lo mataron a sangre fría: nuevo giro en la causa del crimen del exjugador de Midland

midland tomas.webp

Cruzaron miradas, no le gustó y lo mató de dos tiros frente a su novia

Tomás Sánchez, un joven de 18 años, fue asesinado en Merlo tras recibir dos tiros cuando se encontraba en la plaza Cancha de Pato, donde suelen juntarse varios jóvenes a escuchar música y andar en moto. El video de la escena es estremecedor.

"Me dieron, me dieron", llegó a gritar Tomás, ex jugador de Midland. Su novia, quien presenció la dramática escena, se desmayó y los asistentes del lugar debieron socorrerlos.

Toda la secuencia fe captada por una cámara de seguridad que registró el momento en el que un cruce de miradas provocó, al parecer, el enojo de uno de los adolescentes que le pegó dos tiros tras una corta pelea. Un impacto de bala fue en la zona intercostal y otro en el pecho.

Sánchez cayó al piso y murió mientras que el agresor huyó en una moto de color blanco. El resto del grupo escapó del lugar al escuchar las detonaciones.

Según la agencia Télam, los atacantes, menores de edad, ya fueron identificados como vecinos del barrio Rivadavia de Merlo. La Policía realizó cuatro allanamientos, pero no logró encontrarlos. Al mismo tiempo, buscan a cinco familiares de los presuntos agresores, acusados de encubrir y facilitar el escape de los adolescentes.

“Todo este grupo de gente es reconocido en el barrio porque se lo acusa de vender droga y, frecuentemente, anda armado”, señalaron fuentes con acceso a la investigación.

La hermana de la víctima, Camila Albornoz, contó que su familia quedó “destrozada” por el crimen y dijo que Tomás se dedicaba a hacer changas. “Él estaba tranquilo con sus amigos y le pasó todo esto. Yo trato de estar de pie e intentando sacar todo esto adelante”, dijo desconsolada a la prensa.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil (UFIRPJ) 6 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Alejandra Piqué.

El mensaje del club Midland por el crimen de Tomás

El Club Atlético Ferrocarril Midland, de la Primera División C de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), emitió un comunicado en sus redes sociales en el que manifestaron su pesar por la muerte del joven.

“Profundo dolor por el fallecimiento de Tomás Santiago Sánchez, exjugador de las juveniles de nuestra institución. El Club Atlético Ferrocarril Midland envía las más sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”, rezó el mensaje, acompañado por una foto de Sánchez.