Un futbolista denunció haber sido agredido por dirigentes: terminó detenido y con su muñeca fracturada

montenegro_tw.JPG

A través de sus redes sociales, el defensor de 34 años relató que fue golpeado por un grupo de dirigentes e hinchas. "Eran alrededor de 15 personas que me agredieron dentro del lugar, y solo había 3 policías", declaró Montenegro. El exjugador de Barracas Central, Excursionistas, Luján y Defensores Unidos de Zárate, entre otros clubes, también reveló que fue llevado en calidad de detenido a la Comisaría Tercera de Ciudad Evita. "Me cubrían mientras me llevaban hacia la calle, donde temí por mi vida porque no me subían al vehículo policial para protegerme, seguían y recibiendo golpes de todas partes, sin mencionar las amenazas con armas de fuego, hasta que finalmente llegó una patrulla de otra comisaría", relató Montenegro.