Un hincha se arrojó desde un puente al micro de la Selección Argentina y cayó al vacío

Atrás, otro hincha se tiró desde el puente para meterse en el transporte del seleccionado albiceleste, pero no corrió la misma suerte: rebotó en la parte de atrás del micro y cayó sobre la gente que lo rodeaba.

Aún no hay información oficial sobre la salud del hombre que cayó del puente en medio de la caravana que realizó la Scaloneta.

La escena del hombre que se arrojó al micro es una de las tantas secuencias peligrosas que se vieron en el día de los festejos. Otros simpatizantes se subieron a los techos de las paradas de colectivo, postes de luz, árboles, semáforos, comercios y hasta a la punta del Obelisco, poniendo en riesgo sus vidas.

El momento en el que un hincha se tira de un puente para meterse al micro de la Selección

Embed

Embed

El Chiqui Tapia pidió disculpas en nombre de los jugadores por no poder continuar el recorrido por tierra

Los jugadores de la Selección Argentina no pudieron continuar la caravana por tierra y dieron la vuelta olímpica en helicópteros. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", publicó el Presidente Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia.