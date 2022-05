Histórico: Talleres empató 0-0 con Sporting Cristal en Lima y se metió en octavos de la Libertadores

El empate 0-0 con Sporting Cristal, en Lima, le sirvió para asegurarse el segundo puesto del Grupo H, ya que Flamengo goleó 3-0 a Universidad Católica, los otros dos equipos del Grupo.

Con este resultado, Talleres llegó a los 8 puntos y es segundo. El líder es Flamengo, con 13 unidades. Mientras que los chilenos se quedan en cuatro y los peruanos en dos. De esa manera, Talleres cumplió su objetivo y seguirá escribiendo su historia.

Guido Herrera, la clave del partido

Guido Herrera Talleres1.jpg Guido Herrera sacó pelotas que parecían imposibles.

Parte del éxito estuvo en la tranquilidad que transmitió el arquero de Talleres Guido Herrera, que mostró seguridad en todo momento y fue fundamental para sostener el 0-0.

Con el correr de los minutos, Herrera se hizo cada vez más gigante, sacando pelotas que parecían imposibles.

El conmovedor llanto de Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se emocionó no bien terminó el partido y le mandó un mensaje a todos los hinchas de la T: "Por los cientos de miles que están festejando. Hacía mucho que el fútbol no me hacía llorar así. Era muy merecido", reconoció.

Y confesó: "Cuando no se puede jugar al fútbol se juega con el alma".