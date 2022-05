John McEnroe se enfrentó a él mismo: jugó contra un jugador virtual

MUL McEnroe vs. McEnroe 1.jpg

Con esta premisa, y por la cercanía de la marca con el deporte - ya que es una cerveza ideal para quienes disfrutan de un estilo de vida activo y equilibrado - Michelob ULTRA invitó a John McEnroe a participar de esta acción y repasar su carrera en un partido de tenis en tiempo real donde se enfrenta contra cinco versiones de él mismo en los momentos más importantes e influyentes: cuándo irrumpió en la escena del tenis en el '79, cuando llegó al ranking como número 1 del mundo en el '81, cuando tuvo el mejor récord de singles en el '84, entre otros.

“Fue una experiencia única poder interactuar conmigo mismo de una manera nueva, real y virtual”, dijo la leyenda del tenis John McEnroe. “Ver el producto terminado fue todo un logro. Puede que solo haya un John McEnroe 'real', pero creo que todos se divertirán mucho al verme y acercarme lo más posible a mi “yo del pasado” e interpretar a mi doble", concluyó.

En Argentina, Michelob ULTRA (@michelobultra.ar) convocó al bahiense Guido Pella (@guido_pella) con el propósito de replicar el mensaje de la marca: “sólo vale la pena si lo disfrutas” haciéndose eco de su propia carrera y de los valores de sacrificio y compromiso, pero siempre con disfrute. En varios posteos, el tenista invita a los seguidores a recordar momentos de su profesión en los que perdió el foco y dejó de disfrutar el deporte.

“Estas historias como las de John McEnroe o Guido Pella buscan inspirar a nuestros consumidores y reflejan sin duda valores compartidos con la marca, donde se pueda disfrutar de lo que une hace desde lo profesional con un perfecto equilibrio entre la vida activa y social”, concluyó Juan Giovaneli, director de la marca Michelob Ultra en Argentina.

La tecnología desempeña un papel clave en “McEnroe vs. McEnroe” para que se viera y se sintiera lo más cercano posible a una exhibición de tenis real. A través de una combinación de tecnología y narración, los avatares no solo se parecen al joven McEnroe, sino que también se inspiraron en su estilo de juego a lo largo de los años. Además de las fechas de estreno, se podrá revivir el encuentro real vs virtual de Mc Enroe en la plataforma Star+.