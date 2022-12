La dura respuesta de Carlo Ancelotti sobre Lionel Messi y su actuación en el Mundial

La tajante respuesta de Carlo Ancelotti sobre Lionel Messi

"Messi lo hizo muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente, no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca", dijo en tono serio Ancelotti durante la conferencia de prensa.

El técnico merengue se encargó de argumentar su respuesta: "Yo disfruto de los mejores. He disfrutado de tantos jugadores buenos. He visto a Maradona (Diego), Cruyff (Johan) y tengo al actual Balón de Oro (Karim Benzema), al que veo entrenarse cada día. No sé quién es el mejor de la historia", sentenció.

Cómo le fue a Carlo Ancelotti enfrentando a Lionel Messi

En la temporada 2013/14, por la Liga de España, Real Madrid, bajo la conducción de Ancelotti, perdió los dos clásicos frente a un Barcelona que era dirigido por Gerardo Martino: 2-1 en el Camp Nou y 4-3 en el estadio Santiago Bernabéu, con tres goles de la Pulga. El club merengue tuvo una suerte de desquite en la final de la Copa del Rey: 2-1 en el estadio de Valencia. En tanto, en la temporada 2014/15, Real Madrid triunfó como local por 3-1, pero perdió por 2-1 como visitante en la segunda rueda del campeonato local.

Messi dejó su sello en el Barcelona, el clásico rival del Real Madrid. El capitán argentino es el máximo goleador del club culé, donde conquistó 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. El crack rosarino también conquistó un Mundial Sub 20, una Copa América, una medalla de oro olímpica y la Finalissima con Argentina. Por si fuera poco, tiene en sus vitrinas 7 Balones de Oro.

Carlo Ancelotti aseguró que no lo llamaron para reemplazar a Tité en la selección de Brasil

Por último, el DT italiano desmintió las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas que ponían su nombre como candidato para reemplazar a Tite en la selección de Brasil.

“Desconozco si tienen interés porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga ‘se acabó”, sentenció.