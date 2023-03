La fuerte denuncia que sacude al fútbol argentino: "Me ofrecieron dólares para que me tire para atrás"

La grave denuncia del futbolista

“No soy de hablar más el que me conoce sabe cómo soy... Pero este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer me llamó que está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior.... Increíble que un actual DT este metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores....”

“Ayer me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso, pero te respondo por acá. Seremos un equipo humilde, con carencias como todos los del Ascenso, pero jamás aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el que me siento un hincha más. Vamos a dejar el nombre de Puerto Nuevo bien alto. Te recomiendo no llamar más a ninguno de los míos porque ahí si tiro tu nombre y apellido. Vamos Puerto carajo. Dios es fiel”, cerró el mensaje Balbuena, dejando en claro su postura ante la propuesta indecente que recibió en la previa del compromiso.

Puerto Nuevo debutó con una goleada adversa frente a Claypole por 3 a 0, luego empató 2 a 2 con Midland, en la tercera jornada quedó libre (el certamen lo disputan 19 equipos), más tarde cayó con Yupanqui por 1 a 0 y perdió como local contra Atlas por 2 a 0. Por lo tanto, recién en la sexta logró su primera alegría en su visita a General Rodríguez.

El Porvenir y el grave antecedente de apuestas deportivas en el fútbol argentino

El Porvenir 1.jpg El antecedente en el club El Porvenir que desató un escándalo en el fútbol argentino. (Foto: Archivo)

Hay un antecedente de 2022 que expuso el mundo de las apuestas clandestinas y su espurio lazo con el fútbol. Fue cuando el presidente de El Porvenir, Enrique Merelas, decidió despedir a ocho futbolistas luego de realizar una denuncia, tras una pelea entre miembros del plantel después de una derrota ante Berazategui por 1 a 0 en condición de visitante.

"Me genera mucha vergüenza tener que contar esto, estoy muy triste. Lo que pasó en El Porvenir con las apuestas clandestinas tiene que ser investigado en otras instituciones de la categoría. Ya hice la denuncia del caso, tengo que estar cubierto, porque esto es algo gravísimo", dijo Merelas.

Además, contó: "Al ver que la situación era un escándalo, me puse a investigar. Tengo muchos años como dirigente y la verdad que esto nunca me había pasado. A uno de los chicos le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que haga un penal y tres córners. Es un papelón todo esto. Ocho son los jugadores involucrados y que, obviamente, no jugarán más en el club".

Por su parte, el abogado del club, Luis Parieti, afirmó que radicaron la denuncia en una comisaría de Lanús. "Esto no lo vi nunca en mi vida. Es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya hicimos la denuncia en la comisaría y llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA".

"El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12 mil pesos”, agregó Pareti.