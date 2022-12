"Lo ultimo que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado. hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos", dijo Sofía Martínez ante la emoción de Messi.