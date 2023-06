Embed

"Estamos bien. Es un partido intersante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo", comenzó Scaloni en conferencia de prensa.

Además, hizo referencia a este presente de jóvenes grandes jugadores de la Scaloneta. "Tenemos una buena base de jugadores para seguir por mucho tiempo. La idea siempre es convocar a los mejores", aportó.

"Messi jugará, en principio, todo el partido. Conmigo jugó siempre así que no se preocupen por eso", agregó Scaloni.

sacoloni.jpg Lionel Scaloni opinó sobre Messi y su lugar fuera del Mundial en una conferencia desde China

Sobre las declaraciones de Messi y el próximo Mundial, sostuvo "Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prundente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente".

Asimismo, se refirió a los objetivos de la gira de la Selección Argentina: " Desde que estamos acá las convocatorias son pensando en lo que necesitaba el equipo, hemos considerado a los jugadores que teníamos que jugar de una cierta manera. No jugábamos igual en 2018 pero ahora la encontramos y el desfío será continuarla, mejorarla y que no nos den vuelta la situación. Seguiremos en la línea de seguir intentando ganar", declaró.

"El objetivo es competir, juntarse, hablar de si hay que cambiar algo o probar algunas cosas en estos partidos. El viaje no es cómodo. Hemos podido entrenar pero siempre con algún matiz, sabiendo que los chicos duermen a diferentes hoarios y en cuanto a eso no es muy positivo entrenar y jugar tan lejos. Pero sí reunirse, hablar, sobre todo con los más jóvenes que no vienen seguido y hay que aprovecharlos. Hay dos partidos y la idea es que sumen minutos. Nuestra idea es que jueguen y se sientan cómodos con los compañeros. No tanto pensar en el resultado, sí en el funcionamiento y el conocerse, que tengan minutos en la Selección", completó.