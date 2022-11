"Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el 86", entonaron quienes se encontraban en Ezeiza para darle a los flamantes convocados una despedida inolvidable.

La emoción de Ángel Correa antes de partir rumbo al Mundial Qatar 2022

"Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron. Ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme. Estaba con mis abuelas, mis amigos, mis hermanas, mis sobrinos y mis hijas. La noticia me generó una felicidad muy grande", afirmó Correa a los medios en el aeropuerto de Rosario.

El jugador se refirió a lo que significa para él la posibilidad de estar presente en una Copa del Mundo: "Jugar un Mundial es lo máximo. Vamos con una ilusión enorme todos los chicos. Por mí parte voy con lo mejor, con ganas de trabajar".

Además destacó que el esfuerzo del trabajo diario tiene recompensa: "Es un premio a todo el trabajo que vengo haciendo en todos estos años, lo voy a disfrutar al máximo".

El jugador fue consultado sobre la posibilidad de que Argentina se quede con el título y dijo: "Ojalá se nos dé".

El festejo de la familia de Thiago Almada tras ser citado a la Selección: "El que no salta no va a Qatar"

El futbolista Thiago Almada fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina luego que desafectara a Joaquín Correa por una lesión y su familia festejó que disputará el Mundial de Qatar 2022.

El momento de celebración de los seres queridos del ex Vélez se viralizó en las redes sociales. “El que no salta, no va a Qatar”, cantaban todos -incluido él- mientras saltaban abrazados.

Cuáles son las lesiones por las que Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la Selección

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) compartió el parte médico oficial de las lesiones de los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, quienes fueron desafectados de la Selección Argentina para jugar el Mundial Qatar 2022 y en sus lugares fueron citados Ángel Correa y Thiago Almada.

De acuerdo a lo que informó el cuerpo médico, González sufrió un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo. A su vez, Correa padece una tendinitis aquiliana en su pierna izquierda.

La noticia se dio a conocer luego que la Albiceleste realizara su primer entrenamiento en Doha, a días del debut mundialista.

Correa jugó algunos minutos del partido amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos del miércoles y hasta fue el autor del quinto gol.

Sobre el final del encuentro comenzó a sentir “dolores por una tendinitis”, tras lo cual Scaloni, quien reconoció que sólo iba a tener en cuenta a futbolistas al 100%, decidió reemplazarlo de la nómina oficial.