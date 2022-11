"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.

Además de las publicaciones en su perfil, Álvarez comentó y respondió mensajes de otros seguidores que lo apoyaban en su descargo.

La respuesta del Kun Agüero al boxeador mexicano Canelo Álvarez por la amenaza a Messi

El ex delantero Sergio Kun Agüero, por su parte, no tardó en cruzar al boxeador mexicano Canelo Álvarez tras la amenaza a Lionel Messi.

“Señor Canelo no busqués excusas o problemas. Seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, le explicó al pugilista.