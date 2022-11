"Hice en un mes y medio 24 mil kilómetros. Todo para ver a la Selección, a Leo (Messi) y a los jugadores de River. Un Mundial low cost podría decirse”, fueron sus palabras de presentación en diálogo con TyC Sports.

Video: la locura de un argentino por ir al Mundial de Qatar

Mundial Qatar 2022: la rutina del hincha argentino y cómo nació esta aventura

“Primero paré en Perú y luego hice Madrid, Barcelona, París, Turquía y llegué acá el 7 de septiembre. Me vine temprano porque yo no tenía tickets. El 1 de agosto ya estaba en Madrid. Perdí tres vuelos y así estamos”, confesó.

Todo el dinero lo tiene que saber administrar hasta el último partido. “Acá llegué con mil euros. Estuve tres días sin dormir porque me echaban. Pedí comida, hospedaje, acá hay fuentes de agua. Quiero aguantar hasta el final para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer esfuerzo porque la recompensa va a ser linda. Comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro”, dijo durante la entrevista.

julian-alvarez-copa-america-2021jpg.jpeg Lucas quiere cumplirle la promesa a un amigo y sueña con que Julián Álvarez le firme un autógrafo.

Y agregó: “Me tenía que mover cuando oscurecía. Se hacía de noche y me iba a dormir una o dos horas. Después me iba a los shopping o las casas de comidas de 24 horas para dormir un poco, cargar el celular, el tema de Internet. Me voy moviendo para no llamarle la atención a la Policía. Levanto, descanso un poco, cargo el celular y salgo para otro lado”.

"Vine por todo lo que representa Scaloni, la Scaloneta, Leo (Messi). Me peleo con mi novia y tenía una camioneta antigua que me había dejado mi abuelo. La vendí, ya no me importaba nada. Arranque en caliente porque decía ‘no quería estar más acá’", confesó.

Y sumó: "Vine porque también tengo un amigo allá al que le hicieron una operación y con el que viajábamos siempre a la cancha e íbamos a ver a River. Tuvo un tumor en la cabeza y no podía. Entonces le dije, ‘yo voy a hacer lo posible para conseguir le firma de Julián Álvarez. Ya la mitad del camino está logrado, pero me falta eso. Y esta (señala el brazo derecho) está para la firma de Leo. Conseguí un tatuador acá así que lo hacemos en vivo. Que me firme y le mandamos tinta ahí".

"Acá vos decís que sos argentino y te quieren mucho", concluyó Lucas.