Tras la confirmación de que Giovani Lo Celso tendrá que operarse y no podrá disputar el Mundial, Lionel Scaloni espera que no haya más bajas en su Selección de acá al debut, que será el 22 de noviembre ante Arabia Saudita. Sin embargo, esa no es la única preocupación del DT, ya que sabe que la mayoría de los futbolistas todavía deben jugar algunos partidos en sus clubes y llegarán con poco descanso a la cita mundialista.