Sin embargo, el fútbol le enseñó a negociar con las dificultades permanentes cuando todo parecía estar perdido. El mismo jugador lo explicó en una carta que publicó el sitio The Players Tribune.

"Nací en el infierno", dijo el zurdo. Detrás de sus goles y gambetas no todo fue felicidad en la vida del delantero. Los obstáculos cotidianos que atravesó le sirvieron para sobrevivir junto a su familia y hasta le dieron un carácter mucho más competitivo.

Antony jugador de Brasil 3.jpg El delantero es clave en el equipo de Tité. (Foto: Getty Images)

La dura vida de Antony y sus deseos en el Mundial de Qatar

El delantero llegó al Manchester United por 95 millones de euros desde el Ajax de Países Bajos. Sabe que hoy pudo modificar su destino pero jamás se olvida de su origen.

“Pasé por muchas dificultades y momentos difíciles en mi vida. No tenía botines, no tenía para comer. A las tres o cuatro de la mañana tenía que secar mi casa, porque estaba inundada. Entonces, esos fueron momentos muy difíciles, pero los atravesé con una sonrisa. Y ahora no tengo dudas de que valió la pena, porque estoy siendo recompensado. Estoy seguro de que esos momentos contribuyeron con lo que estoy viviendo ahora”, comentó.

Sobre sus aspiraciones en el Mundial, el jugador confesó: “Este va a ser otro desafío. Me siento muy honrado de poder estar aquí después de todo lo que pasé".

Antony estrella de Brasil.jpg

La relación de Antony con las drogas y cómo era el infierno donde vivía

El delantero que es una de las grandes esperanzas La relación con las drogas y con las armas era una cosa de todos los días en el "pequeño infierno" de San Pablo.

"Estábamos tan acostumbrados a ver armas que ni siquiera daba miedo. Eran sólo una parte de la vida cotidiana. Teníamos más miedo de que la policía derribara nuestra puerta. Una vez, invadieron nuestra casa buscando a alguien y entraron corriendo y gritando", expresó.

El jugador reconoció que al hablar con los medios siempre le preguntan sobre sus sueños. "¿La Liga de Campeones? ¿La Copa Mundial? ¿El Balón de Oro? Esos no son sueños. Esos son objetivos. Mi único sueño era sacar a mis padres de la favela. No había un 'plan b'. Iba a lograrlo o morir en el intento".

Antony jugador de Brasil.jpg La historia del jugador de Brasil que superó todos los obstáculos y tiene en mente levantar la Copa del Mundo. (Foto: Getty Images)

“Solo mi familia y yo sabemos todo lo que tuvimos que pasar. Los peligros que tuvimos que vivir también. Entonces, siempre tengo eso presente. Todo lo que tuvimos que pasar para estar viviendo este sueño”, concluyó el jugador.