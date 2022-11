En ese sentido, el 10 argentino se encargó de llevar un mensaje de tranquilidad en la conferencia de prensa: "Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. Se dijeron muchas cosas, no entrené por precaución. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como siempre, pero no hay nada raro".