Javier Milei realizará la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y hay expectativa por su discurso

El Presidente hablará en el Palacio Legislativo este domingo por cadena nacional y podría anunciar nuevos proyectos para el 2026 luego de los éxitos de la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, donde se espera que presente nuevas iniciativas legislativas y realice un balance de la gestión. El discurso tendrá una duración estimada de una hora.

Leé también El Gobierno celebró las sesiones en el Congreso: "Es la primera vez en la historia que..."
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el Senado de la Nación por primera vez debate en el recinto tres veces en una semana.

Se esepra que en su exposición, el mandatario se refiera a la situación política y económica del país y detalle los proyectos que el Poder Ejecutivo buscará impulsar durante el año parlamentario.

Entre las iniciativas previstas figura la reformulación del sector público, con el objetivo de reducir la estructura estatal y mejorar la eficiencia administrativa. Por eso motivo, hay expectativas sobre posibles medidas vinculadas a la capacitación de empleados públicos y a la optimización de recursos.

También se prevé el impulso de un proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”. Según trascendió, la propuesta incluiría mayor autonomía para las instituciones escolares, cambios en el esquema de financiamiento y un rol más activo de las familias en el sistema educativo.

En cambio, no formarían parte de la agenda legislativa de este año ni la reforma impositiva ni la previsional, que podrían formar parte de un paquete de iniciativas a evaluarse en una etapa posterior.

Panorama económico y datos de gestión

Se espera que el Presidente destaque la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Tras asumir en un contexto de alta inflación, recesión y déficit fiscal, la actual administración logró estabilizar variables clave.

De acuerdo con cifras oficiales, la inflación mensual se ubica en torno al 2%, el país registra superávit fiscal equivalente al 1,4% del PBI y la actividad económica muestra un crecimiento anual del 4,4%. También se informó una reducción de la pobreza a niveles inferiores al 27%.

En el plano productivo, el Ejecutivo también podrá resaltar la llegada de inversiones en sectores estratégicos como energía y minería.

Política exterior y acuerdos comerciales

La inserción internacional también puede formar parte del mensaje presidencial. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó en un entendimiento comercial y de inversiones con Estados Unidos y se concretó la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estos acuerdos serán presentados como parte de la estrategia oficial para fortalecer la integración económica y ampliar los mercados de exportación.

Estrategia legislativa y escenario político

En el plano político, el Gobierno mantiene negociaciones con gobernadores para la aprobación de proyectos en el Congreso. En el Ejecutivo se priorizarán acuerdos que permitan avanzar en la agenda oficial.

Asimismo, el oficialismo analiza impulsar la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el argumento de simplificar el calendario electoral.

El discurso del domingo servirá para delinear la estrategia legislativa y política del Gobierno durante 2026, en un contexto de tensiones parlamentarias y reconfiguración del escenario político nacional.

