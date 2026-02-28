Dani La Chepi sufrió un accidente de tránsito e insultó a todos frente a las cámaras: "La con.. de tu madre"

Por su parte, el panelista encargado de dar a concer la noticia sumó un dato fuerte: la discusión posterior al accidente se habría extendido durante casi 20 minutos, hasta que, finalmente, todos lograron calmarse. Recién entonces la escena empezó a descomprimirse y la situación volvió a estabilizarse. Sin embargo, a La Chepi le costó dejar atrás ese mal momento y todo quedó captado.

Cómo es la obra Papá por siempre que protagoniza Dani La Chepi

En una función de prensa que desbordó entusiasmo, Papá por siempre fue uno de los grandes fenómenos teatrales del verano. Con la sala colmada, aplausos de pie y una energía vibrante que se sintió desde el primer minuto, la obra volvió a demostrar su poder de convocatoria y su capacidad para emocionar y divertir a públicos de todas las edades.

La velada reunió a numerosas figuras del espectáculo que no quisieron quedarse afuera del suceso. Entre los invitados estuvieron Flor Bertotti y Federico Amador, Osvaldo Laport y Vivi Sáez, Fer Dente, Eleonora Casano, Marcelo De Bellis, María Fernanda Callejón, Aníbal Pachano, Nora Carpena, Ale Maglietti, entre muchos otros referentes del medio artístico.

Las repercusiones tras la función coincidieron en destacar la potencia emocional del relato, el despliegue escénico y el sólido trabajo del elenco. Así, la propuesta se consolida como una de las más comentadas y recomendadas de la temporada, combinando humor, ternura y música en vivo con una puesta de alto nivel.

El clásico cinematográfico de los años 90 desembarca en Buenos Aires con una versión teatral que promete conquistar a nuevas generaciones. Inspirada en la icónica película Mrs. Doubtfire, protagonizada originalmente por Robin Williams, la adaptación local llegará al escenario del Teatro Liceo en enero de 2026.

Con Martín Campilongo (Campi) en el rol principal y Dani La Chepi como Miranda, la historia sigue a Daniel, un padre que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la Señora Doubtfire para mantenerse cerca de ellos. La dirección general está a cargo de Ariel Del Mastro, con dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni y dirección musical del maestro Alberto Favero, quien regresa a los escenarios argentinos luego de una década.

La producción artística cuenta con el sello de Flor Bertotti, mientras que la producción general está encabezada por Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert. El elenco se completa con jóvenes talentos seleccionados en audiciones y figuras como Albana Fuentes y Pablo Albella, en una puesta que combina gran despliegue técnico, escenografía impactante y orquesta en vivo.

Con impronta local y espíritu contemporáneo, Papá por siempre recupera la esencia del clásico, pero la resignifica para el público actual, consolidándose como una cita obligada del verano teatral argentino.