Respuesta de Irán: bombardeos en Israel y ataques de drones en Dubái contra el hotel Burj Al Arab

También se reportaron detonaciones adicionales en distintos sectores de la ciudad, lo que incrementó la incertidumbre sobre el alcance de la ofensiva.

Por su parte, Israel sufrió varios ataques y algunos proyectiles no pudieron ser interceptados por la cúpula de hierro lo que provocó heridos y daños materiales, sobre todo en Tel Aviv.

Daños en el aeropuerto internacional de Dubái

En paralelo, el aeropuerto internacional de Dubái informó que una zona anexa a su terminal sufrió daños menores durante los ataques. Cuatro trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica, de acuerdo con fuentes oficiales.

Las autoridades indicaron que gran parte de las instalaciones había sido evacuada previamente como parte de los protocolos de contingencia activados ante la escalada militar en la región.

Como consecuencia de los incidentes, el principal aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso, mientras continúan los trabajos de seguridad y evaluación de daños.

Este es uno de los hoteles más importantes de Emiratos Arabes Unidos (Captura de video)

Escalada regional y represalias

La ofensiva fue confirmada como una respuesta de Irán a los ataques recientes de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, con temor a una ampliación del conflicto en Medio Oriente.

La evolución de los próximos días será clave para determinar el impacto de estos ataques en la seguridad regional, el transporte aéreo y el flujo turístico en uno de los principales centros económicos y financieros del Golfo.