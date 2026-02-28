Respuesta de Irán: bombardeos en Israel y ataques de drones en Dubái contra el hotel Burj Al Arab
Las réplicas se produjeron en el contexto de una ofensiva iraní contra Emiratos Árabes Unidos y posiciones estratégicas del Golfo luego de que Donald Trump confirmó la muerte de Alí Khamenei.
Una bola de fuego ilumina el cielo después de un ataque con misiles sobre Tel Aviv. Foto: AFP
El icónico hotel Burj Al Arab, uno de los símbolos turísticos de Dubái, resultó afectado este sábado tras el impacto de restos de un dron lanzado desde Irán, en el marco de una serie de ataques de represalia contra Emiratos Árabes Unidos y otras posiciones estratégicas del Golfo. También hubo bombardeos sobre Tel Aviv y todo Israel estuvo en alerta, en tanto algunos misiles no fueron contenidos por la cúpula de hierro luego de que Donald Trump confirmó la muerte de Alí Khamenei.
Según testigos y reportes periodísticos en la zona, el edificio emblemático de Dibai fue alcanzado por fragmentos del dispositivo y se registraron incendios en sectores del hotel, reconocido por su estructura en forma de vela y considerado internacionalmente como uno de los más lujosos del mundo. Hasta el momento, las autoridades no informaron de manera oficial sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños.
Horas antes, una fuerte explosión había sacudido la isla artificial The Palm Jumeirah, uno de los enclaves más exclusivos de Dubái, poco antes de las 20:00 hora local. El hecho provocó alarma entre residentes y turistas.
Testigos indicaron que una densa columna de humo se elevó desde la zona afectada, mientras equipos de emergencia acudían al lugar. Según la agencia AFP, los servicios de rescate desplegaron un operativo de manera inmediata ante el temor de nuevos incidentes.
También se reportaron detonaciones adicionales en distintos sectores de la ciudad, lo que incrementó la incertidumbre sobre el alcance de la ofensiva.
Por su parte, Israel sufrió varios ataques y algunos proyectiles no pudieron ser interceptados por la cúpula de hierro lo que provocó heridos y daños materiales, sobre todo en Tel Aviv.
Daños en el aeropuerto internacional de Dubái
En paralelo, el aeropuerto internacional de Dubái informó que una zona anexa a su terminal sufrió daños menores durante los ataques. Cuatro trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica, de acuerdo con fuentes oficiales.
Las autoridades indicaron que gran parte de las instalaciones había sido evacuada previamente como parte de los protocolos de contingencia activados ante la escalada militar en la región.
Como consecuencia de los incidentes, el principal aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso, mientras continúan los trabajos de seguridad y evaluación de daños.
Escalada regional y represalias
La ofensiva fue confirmada como una respuesta de Irán a los ataques recientes de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, con temor a una ampliación del conflicto en Medio Oriente.
La evolución de los próximos días será clave para determinar el impacto de estos ataques en la seguridad regional, el transporte aéreo y el flujo turístico en uno de los principales centros económicos y financieros del Golfo.