El Gobierno celebró la operación de EE.UU. e Israel y Pablo Quirno recordó el atentado a la AMIA

En paralelo, el Gobierno nacional decidió elevar a “alto” el nivel de alerta de seguridad en todo el país ante el impacto global del conflicto en Medio Oriente. La medida se adoptó tras los bombardeos contra Teherán y la posterior respuesta de Irán con misiles y drones.

Según un comunicado oficial, el refuerzo alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, la infraestructura crítica y la comunidad judía”, con el objetivo de garantizar la integridad de la población. También se dispuso fortalecer los dispositivos de protección y la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras.

El Gobierno celebró la operación de EE.UU. e Israel

A su vez, el Gobierno nacional respaldó el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel frente a Irán y manifestó su deseo de que se ponga fin a la "opresión y violación de los derechos humanos” iraníes.

“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.

Además, se activó un protocolo especial en las fronteras que incluye controles reforzados de ingreso y egreso, mayor trazabilidad de los movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El operativo involucra a la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales.

El Sistema de Inteligencia Nacional, a su vez, realizará un monitoreo permanente de la evolución del conflicto en coordinación con agencias internacionales para detectar posibles amenazas.

Repercusiones políticas tras la muerte del líder iraní

Desde el PRO también se manifestaron sobre la muerte de Khamenei. En un comunicado, el espacio sostuvo que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel marcan “un punto crítico” frente a la amenaza nuclear del régimen iraní y lo definió como un “enemigo de la paz global con responsabilidad probada en el atentado a la AMIA”.

El partido condenó además las agresiones contra Israel y países aliados en Medio Oriente, y pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe para restablecer la estabilidad regional.

Por su parte, el diputado Fernando de Andreis subrayó la importancia de diferenciar al régimen iraní del pueblo de Irán. “Los iraníes son víctimas y no cómplices de una estructura que ha reprimido a su población y promovido violencia internacional”, afirmó.

También recordó que Argentina “fue alcanzada por esa fuerza”, en referencia al atentado de 1994, y destacó que la Justicia local probó la responsabilidad de altos funcionarios iraníes y de Hezbollah.

La relación entre Argentina e Irán

La relación bilateral se mantuvo distante durante la actual gestión de Javier Milei, en línea con el acercamiento del país a Israel y Estados Unidos. En las últimas semanas, el Gobierno designó a la Fuerza Quds y a varios de sus integrantes como organización terrorista.

Según el comunicado oficial, este grupo integra la Guardia Revolucionaria Islámica y se especializa en entrenar y ejecutar atentados en el exterior. El texto recordó los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994, y cuestionó la falta de colaboración de Irán con la Justicia argentina.

Horas después de la ofensiva en Teherán, la Cancillería expresó su respaldo a las acciones conjuntas destinadas a “neutralizar la amenaza” que representa el régimen iraní para la estabilidad internacional.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Argentina confía en que estas medidas contribuyan a fortalecer el régimen de no proliferación nuclear y a consolidar un escenario de paz y seguridad duradera, mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a la comunidad internacional.