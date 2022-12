Luego de la eliminación del Tri, Morales volvió a expresarse en Twitter con críticas al DT Gerardo "Tata" Martino y Messi.

Mensaje a los "haters" argentinos

Ante la cantidad de comentarios de argentinos por el posteo y la eliminación de México, el periodista decidió compartir una nueva grabación.

“Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo (se ríe), pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”.

Con los resultados que se dieron en ambos partidos por el Grupo C, la Selección Argentina jugará los octavos de final contra Australia, mientras que Polonia lo hará frente a Francia, ambos clasificados del Grupo D.

El arquero de Polonia perdió una insólita apuesta con Messi por el penal

Arquero de Polonia - Messi 1.jpg El arquero polaco Wojciech Szczesny confesó lo que apostó con Lionel Messi en pleno partido. (Foto: Getty)

El partido ante Polonia fue un duelo cargado de emociones. Después del partido, se conoció una historia que tiene como protagonista a Lionel Messi y al arquero polaco Wojciech Szczesny. ¿De qué se trata?

El arquero polaco contó que cuando el árbitro fue al VAR para chequear el penal a favor de Messi, le hizo una apuesta al capitán argentino.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el arbitro no iba a dar el penal... así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero...”, contó en tono de broma a la TV2 de Noruega.

Al ser consultado por la jugada del penal explicó: “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué (a Messi) con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado de la cara”.

Y agregó: “Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”.

Luego se convirtió en el héroe de su equipo al evitar el gol de Messi. El guardameta de la Juventus acertó dónde tirarse y además desvió la pelota con la mano cambiada. “Ahora puedo decir que sabía dónde dispararía Messi, pero en ese momento no estaba tan seguro”, indicó.