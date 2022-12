Murió Pelé, el tricampeón mundial que con su fútbol y goles conquistó el título de O Rei

pelé y sus tres copas.jpg Pelé posa con las tres copas del mundo (el trofeo Jules Rimet). Es el único jugador de la historia tricampeón mundial (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Su padre se mudó a San Pablo en busca de mejores horizontes, pero la pobreza acompañó la infancia del pequeño Pelé. Muy joven, ayudaba a su familia trabajando en una zapatería, por la que recibía un pago de dos dólares diarios.

tres corazones.jpg Tres Corazones, Minas Gerais. El lugar en donde nació Pelé en 1940 (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Pero, en cambio, ya era un gran jugador de fútbol infantil y luego juvenil. Así fue que el técnico Waldemar Brito convenció a su madre para que lo dejara ir a probarse al Santos Fútbol Club, equipo que está en la ciudad que sirve de puerto para San Pablo.

De inmediato, sorprendió por su calidad. Aunque le dijeron que debía mejorar su condición física para resistir los desafíos del fútbol de elite. Firmó como profesional en 1956, tenía solo 16 años. A esa edad debutó en Santos y marcó un gol en su primer partido oficial (es el máximo artiller de la historia del equipo paulista con 643 tantos oficiales). No pararía más hasta su retiro, en 1977.

pelé firma para santos.jpg Con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional en el Santos F.C. (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

El joven futbolista deslumbraba partido tras partido y allí recibió el apodo que le quedó para siempre: Pelé, aunque nunca se explicó claramente el origen de ese sobrenombre.

pelé en el santos.jpg Pelé jugó solo en el Santos durante toda su carrera profesional. En 1975 se fue a jugar al Cosmos de Nueva York, en el primer intento por lanzar el "soccer" en los Estados Unidos. (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Pelé fue extraordinario por su despliegue, su habilidad, sus gambetas, sus disparos con el pie derecho, pero también pateaba muy bien con la izquierda. Además, saltaba de manera increíble y cabeceaba muy bien. Por todo eso, con solo 17 años lo convocaron para la selección brasileña. Sin embargo, tuvo que superar un escollo nacional.

pelé en el servicio militar.jpg Pelé fue llamado al servicio militar en 1958, al mismo tiempo que lo convocaron para jugar con Brasil el Mundial de Suecia (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Servicio militar y rutilante aparición en el fútbol mundial

En 1958, fue llamado a cumplir con el servicio militar. Por su valor como futbolista hizo que se le permitiera viajar con la "verde amarela" a Suecia. El mundo estaba por descubrir a una estrella que brillará para siempre.

campeon en suecia 58.jpg Pelé, con solo 17 años, llora por ganar para Brasil el primer campeonato mundial, en Suecia 58. Fue la figura del certamen (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Brasil ganó de manera contundente ese Mundial. En la final, aplastó a los locales por 5 a 2. Pelé hizo dos goles, uno de ellos, un golazo: tomó la pelota en el área, la dominó con el pecho y se la pasó por encima de la cabeza a un defensor, para luego sacar un tiro que batió al arquero. Primera Copa del Mundo para Brasil y un "rey" del fútbol hacía su presentación.

México 70: Brasil tricampeón y la apoteosis de Pelé

El seleccionado brasileño dominó el mundo desde 1958. Ganó el Mundial de 1962 en Chile, que significó la segunda Copa para Pelé, aunque solo pudo jugar dos partidos. Imparable, los rivales solo lo frenaban a patadas, a tal punto que terminaron por lesionarlo.

En 1966, el Mundial se jugó en Inglaterra, la cuna del fútbol. Allí también llegó Portugal con Eusebio, "la Pantera de Mozambique". Sin embargo, los portugueses también se dedicaron a pegarle a Pelé y lo lesionaron. Brasil perdió y quedó eliminado del certamen. Finalmente, Inglaterra venció a Alemania con un "gol fantasma" en la final.

Ya en 1970, Pelé era "O rei" en su máxima expresión. El equipo brasileño fue imbatible y sensacional. Tenía cinco números 10 en su formación titular. Claro que la camiseta con ese número era de Pelé. En la final, el seleccionado brasileño aplastó 4 a 1 a Italia. Pelé marcó un golazo de cabeza y le dio un pase extraordinario a Jairzinho para otro.

brasil 70.jpg Brasil 70, tricampeón mundial y considerada como la mejor selección de la historia (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Brasil logró ser el primer país en consagrarse tricampeón mundial. Por eso, ganó el derecho de quedarse con la copa Jules Rimet. A partir del mundial de Alemania 74 se estrenó la Copa que acaba de ganar la Argentina.

gol en la final a italia en mexico 70.jpg Pelé celebra su gol en la final frente a Italia en México 70 (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Pelé, en la cima del fútbol, celebró con el mundo a sus pies en el estadio Azteca. Y volvió a sorprender a todos. A los 30 años -en plenitud- se retiró de la selección brasileña. El impacto fue tal que la Canarinha necesitó 24 años para volver a ganar un Mundial (Corea/Japón 2002).

pele en 1970.jpg El rey Pelé, en la cúspide. Figura y tricampeón mundial con Brasil en México 70 (Foto: cuenta de instagram de Pelé.)

Los años finales en Santos y el gol 1.000

Pelé siguió jugando al fútbol en su único club: el Santos. Con él, ganó las Copas Libertadores de 1962 y 1963 y las Intercontinentales de esos mismos años.

El 19 de diciembre de 1969 logró un hito. Jugaba su partido número 909. El rival, Vasco da Gama, en el estadio Maracaná. A los 33 minutos del segundo tiempo hubo un penal para el Santos. Pelé pateó con su diestra magistral y conquistó el gol 1.000 en su carrera. Como en todo gran acontecimiento del fútbol, no podía faltar un argentino. La "víctima" fue Edgardo "el Gato" Andrada, exarquero de Rosario Central.

gol 1000.jpg El gol 1.000 de Pelé. De penal, ante el Vasco da Gama, en el Maracaná. Lo sufrió el arquero argentino Andrada (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Pelé lleva el fútbol a los Estados Unidos

En 1974, se despidió del "futbol profesional" en el Santos. Pero en 1975, sus finanzas personales no andaban bien y quiso regresar. No solo el Santos, sino los principales clubes de Europa -empezando por el Real Madrid- le ofrecieron la camiseta número 10. Pero "O Rei" se embarcó en una aventura difícil: imponer el fútbol en los Estados Unidos. Llamado soccer, era apenas una diversión para pocos en ese país.

Llegó al Cosmos F.C. de Nueva York. Pero su sola presencia no bastó para impulsar al soccer. En esa primera temporada, Pelé hizo muchos goles, pero no fue campeón. Los norteamericanos se encargaron de llevar estrellas en declive o retiradas, como Giorgio Chinaglia o Franz Beckenbauer. El Cosmos logró finalmente ser campeón con los goles de Pelé. El soccer, en cambio, empezó a languidecer irremediablemente. La US Soccer League se extinguiría poco después. Años después, fue refundada como la Major Soccer League (MSL), que ahora sí despertó en los Estados Unidos.

pele su último partido en 1977.jpg El último partido oficial de Pelé. El 1 de octubre de 1977 en Nueva York. Jugó un tiempo con el Cosmos y otro con el Santos, su club, con el que marcó un gol en su despedida (Foto: cuenta de Instagram de Pelé).

Pelé resolvió que su carrera como futbolista debía terminar. Se retiró definitivamente el 1 de octubre de 1977 en Nueva York. El Cosmos enfrentó al Santos. Pelé jugo un tiempo en cada equipo. En su retiro, marcó su último gol para el equipo de toda su vida.

"O Rei" Pelé y el "D10S" Maradona, una historia con idas y vueltas

Pelé fue considerado como el mejor del mundo de manera indiscutida hasta que apareció el Pelusa de Villa Fiorito: Diego Armando Maradona.

También debutó con 16 años en Argentinos Juniors. César Menotti lo convocó al plantel que se preparaba para el Mundial 78.

pele y Diego.jpg Pelé y Maradona, juntos. La relación entre ambos siempre tuvo idas y vueltas (Foto: Instagram de Pelé).

Sin embargo, el técnico lo "cortó" de la lista definitiva de 22 jugadores. Diego tenía apenas 17 años, como Pelé en Suecia. En 1979, finalmente, salió campeón del mundo sub 20, además de ser goleador y figura. Pelé, en ese momento, celebraba la aparición del un "heredero". Pero todo cambió cuando Maradona pasó a ser el nuevo "rey" para el fútbol. Especialmente entre los más jóvenes que no vieron al astro brasileño.

Maradona también tuvo "su" mundial en México. En 1986, hizo el mejor gol en la historia de los mundiales (el segundo ante los ingleses), fue el mejor jugador del torneo y, sobre todo, se consagró campeón mundial.

La relación con Pelé se enfrió. El brasileño decía que solo cuando ganara tres mundiales o hiciera 1.200 goles (dato nunca convalidado por la FIFA) podría admitirse una comparación entre ambos. Diego contraatacó diciendo que representaba al "establishment" de la FIFA.

Así estuvieron durante años. Hubo un acercamiento cuando Maradona conducía un programa de televisión, pero los celos siempre estuvieron. En los últimos años, todo parecía superado. Lamentablemente, la muerte de Diego Maradona impidió un acercamiento total.

Mensaje al papa Francisco

Cuando el papa Francisco tuvo su problema de salud en 2021, Pelé le envió un mensaje por Instagram y un regalo muy especial.

camiseta al Papa Francisco.jpg

"Te tengo un cariño muy especial, @franciscus. Deseo que te recuperes pronto y ojalá podamos conocernos algún día en persona. Será un día muy feliz para mí", dijo Pelé, mientras se lo ve a Francisco con una camiseta de la selección brasileña firmada por "O Rei".

pelé y su hija Flavia.jpg Pelé con una de sus hijas, Flavia, en su internación en un Hospital de San Pablo ante el agravamiento de su enfermedad terminal (Foto: cuenta de Instagram de Flavia Do Nascimento)

Los últimos años

En septiembre de 2021, Pelé fue diagnosticado con un cáncer de colon. Tuvo que ser operado y someterse a un tratamiento de quimioterapia. Durante el Mundial Qatar 2022, su enfermedad se agravó. Debió ser internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo. Desde allí vio la Copa. Sufrió por la eliminación de Brasil, pero celebró el título de Lionel Messi y la Argentina

Sobre fines de diciembre, los médicos dijeron que se produjo una "progresión" del cáncer, que afectó órganos vitales como el corazón y los riñones. Finalmente, el jueves 29 de diciembre, Pelé falleció. Tenía 82 años.