Oscar Pistorius, en libertad: la historia de un ejemplo de superación condenado por asesinar a su pareja

pistorius y reeva.jpg Pistorius y su novia Reeva. Eran la pareja ideal, pero al atleta lo condenaron a 15 años de prisión por asesinarla (Foto: gentileza L-P digital).

Sin embargo, nunca se dio por vencido para cumplir un sueño que parecía imposible: ser campeón, nada menos que en la pista de atletismo.

Cuando logró sus mejores triunfos y la consagración mundial, sobrevino lo peor. En 2013, justo el día de San Valentín, su pareja, la modelo y abogada Reeva Steenkemp, apareció muerta a balazos en el baño de su casa. Pistorius dijo que la había matado por error al confundirla con ladrones que habían entrado al hogar, pero la Justicia no creyó sus argumentos y lo condenó por asesinato.

records de pistorius.jpg Pistorius, ejemplo de superación para el mundo entero desde sus récords en el mundo paralímpico (Foto: captura de TV).

Ejemplo mundial como modelo de superación

Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Johannesburgo, Sudáfrica. Una malformación genética en sus piernas hizo que cuando apenas tenía un año, le amputaran ambos miembros por debajo de sus rodillas. Pero su familia logró que pudiera utilizar prótesis con las que aprendió a moverse con naturalidad e, incluso, hacer gimnasia y deporte en la escuela. A tal punto, que varios de sus compañeros confesarían que tardaron años en notar que a Pistorius le faltaba la parte final de ambas piernas.

Cuando sufrió una lesión en una rodilla -jugando al rugby- tampoco se dio por vencido. Se reinventó como un atleta de pista a los 17 años. Comenzó a practicar como parte de la rehabilitación en 2003 y sus marcas eran tan buenas que se decidió a ser un atleta olímpico en carreras.

Unas prótesis revolucionarias y estrella de los Juegos Paralímpicos

Pistorius fue el primer atleta paralímpico que comenzó a utilizar unas prótesis especiales a base de fibra de carbono. Con un diseño anatómico y una elasticidad revolucionaria, se convirtió en un campeón total, con récords y medallas en los 100, 200 y 400 metros.

Fue la gran estrella de los Paralímpicos de Beijing 2008, pero Pistorius quería más: competir como un atleta pleno en los Juegos Olímpicos y Londres 2012 fue su meta.

La Federación Internacional de Atletismo (antes conocida como la IAAF) escuchó su caso, pero primero se lo negó. Consideraba que la prótesis que utilizaba le daban mucha ventaja sobre los otros atletas y debía permanecer en el mundo de los paralímpicos.

Sin embargo, apeló una y otra vez, hasta que logró demostrar que solo podía tener una mejora del 10% en su capacidad "natural", por lo que podía competir con otros atletas. En síntesis, Pistorius corría rápido por su propia condición y no por sus prótesis de fibra de carbono. Por el uso de ellas, lo apodaban "Blade Runner".

pistorius y sus records.jpg "Blade Runner", récord mundial y paralímpico con sus prótesis en las piernas (Foto: captura de TV).

Londres 2012, la cima para Pistorius

Finalmente, se le permitió participar en las dos ramas de los Juegos: como atleta paralímpico, pero también en la competencia que inauguró la reina Isabel II en Londres el 27 de julio de 2012.

Participó de la delegación sudafricana en atletismo. Se anotó para correr en los 400 metros, aunque no clasificó para las rondas posteriores. No obstante, su momento llegó en la posta de 4 x 400 metros. Como allí no hay marcas mínimas, pudo ser parte del cuarteto sudafricano.

En las semifinales se produjo un momento de incertidumbre, cuando Sudáfrica fue descalificada tras la caída de uno de sus competidores. Pero la Federación de Atletismo y el Comité Olímpico entendieron que el incidente fue responsabilidad de un atleta de Kenia y levantó la descalificación. Así, "Blade Runner" pudo cumplir su máxima aspiración: correr en una final olímpica de atletismo, como uno más.

pistorius londres 2012 4x400.jpg Pistorius toca el cielo. En Londres 2012, corrió la final de la posta masculina de 4 x 400, a la par de los demás atletas (Foto: A24.com).

La posta sudafricana llegó en octavo lugar, pero eso quedó reducida a la nada frente al suceso de un corredor amputado que volaba por la pista de tartán como los demás atletas.

Aunque a su regreso a Sudáfrica, lo aguardaba el infierno que él mismo provocaría.

El asesinato que lo cambió todo

Estaba en pareja con su compatriota Reeva Steenkemp. La pareja perfecta para el mundo entero. Ambos eran simpáticos, "con química" y llegada a la gente (también por ser bonitos estéticamente). Pistoruis, multicampeón, era el modelo de superación para cualquier persona, sin importar que problema sufriera.

Pero el 14 de febrero de 2013, Reeva apareció asesinada de al menos 4 balazos en el baño de la casa que compartía con "Blade Runner". Pistorius dijo que había disparado por error, porque el baño estaba trabado y pensó que un delincuente estaba en la casa.

Luego apareció un bate ensangrentado y sembró dudas en toda la investigación judicial. Pistorius dijo que lo usó para romper la puerta del baño, y fue allí que la Justicia comenzó a investigarlo como presunto asesino. Pistorius fue descrito como un paranoico en su amor obsesivo por las armas, en tanto que no se pudo comprobar si estaba ebrio cuando efectuó los disparos.

El tribunal lo encontró culpable de un asesinato culposo; es decir, que no tuvo la intención de matar a su novia. Pero la familia de Reeva apeló. Hubo una sucesión de etapas con fallos que se fueron modificando.

Tal vez el punto de quiebre en el proceso fue cuando una vez se presentó a declarar sin las prótesis, dejando al descubierto su pierna terminadas en muñones sobre las que caminaba. Muchos creyeron que lo hizo para despertar compasión y cambiar el eje de la causa por asesinato.

pistorius sin las protesis.jpg Pistorius se presentó a declarar sin sis prótesis, apoyado sobre los muñones de sus piernas. Para muchos, fue un intento de desviar el objetivo del juicio por asesinato en su contra (Foto: captura de TV).

Entre 2014 y 2017, el caso Pistorius cambió varias veces. Primero recibió una pena de 5 años de prisión, luego se la aumentó con 6 años más. En cada etapa, recibía el beneficio de la libertad condicional. Hasta que en 2017 fue condenado definitivamente a 15 años de prisión por el asesinato de su novia (estaba preso desde mediados de 2015).

Ahora, una nueva revisión de la justicia de Johannesburgo (ante una apelación del atleta) le concedió la libertad condicional tras 8 años y 7 meses de cárcel.

Deberá fijar residencia en esa ciudad y tendrá un sistema especial de vigilancia. Un dato final: se le prohibió expresamente conceder cualquier tipo de entrevistas.