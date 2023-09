Papu Gómez no nombró a Lionel Messi y reavivó los rumores del fin de su relación

De inmediato, sus declaraciones resonaron entre los hinchas del seleccionado argentino, quiénes no tardaron en viralizar el video a través de las plataformas digitales. Lo cierto es que, desde hace meses, se habla de un fuerte rumor sobre una supuesta pelea que habría dividido al plantel que se consagró campeón del mundo.

La esposa de un jugador de la Selección Argentina dio su versión sobre el caso del Papu Gómez

En medio de un programa conducido por Migue Granados en su canal de YouTube, el columnista deportivo Martín Reich relató una historia que supuestamente habría causado la ruptura en el vestuario de la Scaloneta con el Papu Gómez. Esta teoría incluye elementos de magia negra, como un presunto "gualicho" realizado a Giovanni Lo Celso, quien se perdió la Copa del Mundo debido a una lesión, para permitir la inclusión del Papu en la lista de los 26 convocados para el torneo.

Fue entonces cuando Granados se sorprendió al recibir un mensaje en su celular. Mientras leía la pantalla de su teléfono, dijo: "Atención. Me escribe la mujer de uno de los pilares de la Selección Argentina y me dice: 'No es verdad'".

Pese a que no se reveló la identidad de quién envió el mensaje, parece que desde el interior del equipo argentino se mantiene la postura expresada previamente por Leandro Paredes cuando se le preguntó sobre el tema, quien afirmó que era información sacada de internet.