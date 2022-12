Pero luego de la gran victoria argentina, Juanma publicó un video en el que explicó por qué había dicho lo que dijo. “Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de futbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito en parte Argentina está en la gran final del Mundial”, afirmó.