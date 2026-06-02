"Era la oportunidad de su vida": la explosiva declaración sobre Luque en el juicio por Maradona

El médico aseguró que el propio Maradona depositaba una enorme confianza en Luque y deseaba que fuera él quien estuviera al frente de la cirugía. Sin embargo, recordó que Stinfale insistía en que la intervención debía quedar en manos del mejor equipo de neurocirujanos del país.

leopoldo-luque-el-medico-de-cabecera-del-idolo-argentino-es-uno-de-los-siete-imputados-en-la-causa-foto-juan-pablo-chaves-tn-2B3WYNYA2RCB7H6XJHJJXG6T3I Luque habría dicho que la operación era "la oportunidad de su vida". (Foto: archivo)

Según el testigo, Luque reaccionó con angustia al enterarse de que podría quedar desplazado del procedimiento. "Dijo que le estaban quitando la oportunidad de su vida y que esa era su bala de plata", relató Benvenuti. Incluso aseguró que el médico terminó llorando dentro de la habitación y atravesó una fuerte crisis nerviosa.

Otro de los puntos centrales de la declaración estuvo vinculado a la reunión realizada en la Clínica Olivos tras la operación, donde se definió el futuro tratamiento de Maradona.

Benvenuti describió ese encuentro como una reunión informal en la que participaron familiares y profesionales de la salud. Según explicó, la familia impulsaba la posibilidad de una internación domiciliaria debido a que el exfutbolista rechazaba de manera terminante ser trasladado a una clínica de rehabilitación. "Era una situación inmanejable. Diego no quería ir a una institución especializada", afirmó.

Durante ese encuentro se debatió la necesidad de montar una estructura médica permanente para atender al paciente. El profesional recordó que se habló de incorporar médicos clínicos, cardiólogos, especialistas en neurología y profesionales con experiencia en tratamientos por adicciones.

Las advertencias que hizo el médico sobre los cuidados necesarios

En su declaración, Benvenuti insistió en que Maradona no podía ser tratado como cualquier paciente bajo internación domiciliaria. Aseguró que necesitaba controles permanentes y asistencia médica durante las 24 horas.

Por ese motivo, sostuvo que en la vivienda del barrio privado San Andrés debía existir equipamiento específico para monitorear constantemente su estado de salud. Entre los elementos mencionó un monitor multiparamétrico, una ambulancia disponible de forma permanente y dispositivos para controlar la oxigenación.

Diego Continúan las audiencias por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (REUTERS)

Asimismo, remarcó que la atención debía ser interdisciplinaria y contar con especialistas en psiquiatría, cardiología, neurología y adicciones. "Era un paciente particular. Necesitaba atención permanente", señaló.

También describió a Maradona como una persona difícil de manejar desde el punto de vista médico. "Hacía lo que quería", resumió el profesional al explicar las dificultades que implicaba seguir tratamientos y recomendaciones.

Quiénes son los acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El segundo juicio por la muerte de Maradona comenzó el pasado 14 de abril, luego de que el proceso original fuera anulado a fines de 2025 por el escándalo generado por la filmación ilegal del documental Justicia Divina, que involucró a la jueza destituida Julieta Makintach.

En esta nueva instancia judicial se analiza la presunta responsabilidad de varios integrantes del equipo médico que acompañó al exfutbolista durante sus últimos días.

Entre los acusados se encuentran Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; el psicólogo Carlos Ángel Díaz; Nancy Edith Forlini, coordinadora de la prestadora médica contratada; y Mariano Ariel Perroni, coordinador de Medidom S.R.L.

Por su parte, la enfermera Gisela Madrid enfrentará un juicio por jurados en un proceso separado que continúa demorado por una recusación presentada contra la jueza María Coelho.